SteelSeries avduker imponerende hvite Nova 7 trådløse hodesett

SteelSeries har nylig annonsert lanseringen av en ny hvit versjon av deres høyt anerkjente Nova 7 trådløse headset. Kjent for sin eksepsjonelle kvalitet, har Nova-serien med hodesett konsekvent levert enestående ytelse.

Det hvite Nova 7-hodesettet, avslørt 12. september 2023, har fanget oppmerksomhet med sin fantastiske estetiske appell. Dette nye tillegget kompletterer de tidligere utgitte sorte variantene av Nova 7-hodesettet, og skaper et mer sammenhengende utseende for spillere som bruker Xbox Series S- eller PS5-konsoller.

Tilgjengelig i to varianter, Nova 7X for Xbox-spillere og Nova 7P for PS5-entusiaster, er disse trådløse hodesettene ikke begrenset til konsollspilling. De er også kompatible med PC-er, noe som gjør dem til allsidige alternativer for spillere på tvers av forskjellige plattformer.

SteelSeries sendte ut prøver av det hvite Nova 7-hodesettet, slik at testerne kunne vurdere kvaliteten og opplevelsen på egen hånd. Sammenlignet med det forrige Arctis 7-hodesettet, viste det hvite Nova 7X en mer levende hvit farge, som umiddelbart fanget øyet.

Det som gjør Nova 7 enda mer ønskelig, er dens kompatibilitet med Arctis Nova Booster Packs. Disse pakkene tilbyr en rekke farger for hodebøylen og høyttalertaggene til skibrillene, slik at brukerne kan tilpasse og tilpasse hodesettene etter deres preferanser.

Det hvite Arctis Nova 7-hodesettet er nå tilgjengelig for kjøp på Amazon og SteelSeries-nettstedet i både Xbox- og PlayStation-varianter. Enten du er en konsollspiller eller bruker en PC, er dette headsettet en verdig oppgradering og et stilig tillegg til ethvert spilloppsett.

