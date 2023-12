Ny artikkeltittel: "Spådommer satt for spennende oppgjør i Dallas High School Football Playoffs"

Sammendrag: Ettersom sluttspillet for videregående fotball fortsetter i Dallas, er det flere spennende kamper å se frem til. Med et variert utvalg av spill på programmet, her er våre spådommer for noen av de beste konkurransene i Dallas-området.

Dallas high school-fotballfans kan forvente en spennende helg når den fjerde uken av sluttspillet starter. Fra intens rivalisering til overraskende underdog-historier, disse spillene vil garantert holde tilskuere på kanten av setet.

En av de mest etterlengtede kampene er mellom North Crowley og Duncanville. Mens Duncanville har vært en dominerende kraft gjennom hele sesongen, bør North Crowley ikke undervurderes. Vår spådom lener imidlertid mot Duncanville, gitt deres imponerende prestasjon så langt.

Galena Park North Shore og Austin Westlake vil også møte i det som lover å bli en kamp mellom to sterke lag. Galena Park North Shore har vist seg som en formidabel kraft, men Westlakes konsekvente ytelse har gitt dem en liten fordel i vår spådom.

Kampen mellom DeSoto og Southlake Carroll kommer garantert til å bli en publikumsbehager. DeSoto har vært en styrke å regne med denne sesongen, men Southlake Carrolls sterke forsvar kan utgjøre en utfordring. Vår spådom favoriserer DeSoto, men dette spillet kan lett gå begge veier.

I Aledo vs. Forney-spillet er Aledo den klare favoritten, etter å ha vist eksepsjonell dyktighet og besluttsomhet gjennom sluttspillet. Forney bør imidlertid ikke telles ut, siden de har vist spenst og evne til å klare opprør i tidligere kamper.

Dette er bare noen av de spennende kampene som skjer i fotball-sluttspillet i Dallas videregående skole. Sørg for å følge med og få med deg all handlingen mens lagene kjemper på banen.