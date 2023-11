Ny Skill Enhancements Mod for Starfield

Bethesdas etterlengtede spill, Starfield, har allerede fanget oppmerksomheten til spillere over hele verden. Men som mange moderne videospill, er oppdateringer etter lansering ofte nødvendige for å løse uforutsette problemer og forbedre spillingen. Mens Bethesda ennå ikke har gitt ut en oppdatering for å forbedre Starfields ferdighetstre-system, har en gruppe dedikerte moddere tatt saken i egne hender.

Starfield Pilgrimage-moden, utviklet av et team ledet av VollmetalDragon, er nå tilgjengelig på NexusMods. Denne modden har som mål å forbedre konsistensen og virkningen av ferdigheter i spillet, noe som gjør hver ferdighet mer meningsfylt for spillere. Mange ferdigheter har blitt omarbeidet og omorganisert innenfor kategorier for å sikre balanse og engasjere spillere på nye og interessante måter.

En bemerkelsesverdig forbedring som tilbys av denne moden er muligheten for alle håndverksferdigheter til å låse opp all tilknyttet forskning. Dette betyr at spillere ikke lenger trenger å investere flere ferdighetspoeng for å få tilgang til alle lagingsalternativer. I tillegg setter modden skanneområdet til 100 fra begynnelsen, slik at spillere trygt kan skanne omgivelsene på avstand. Skannerens zoomområder og bruken av boost-pakker, skipsmålretting og thrustere låses også opp fra starten.

Videre tar Pilgrimage-moden opp problemer med Mining Monthly og Freestar Ranger Gunslinger's Guide perkmagasiner, og sikrer at de ikke lenger teller for å oppnå ferdigheter i sine respektive fordelskategorier.

Ettersom Starfield fortsetter å begeistre spillere på PC og Xbox Series X|S, gir tilgjengeligheten av denne ferdighetsforbedringsmoden en spennende mulighet for de som kan ha vært misfornøyd med spillets originale ferdighetstre-system. Enten du er en erfaren oppdagelsesreisende eller en ny spiller, tilbyr Starfield Pilgrimage mod et friskt perspektiv på karakterutvikling og spillmekanikk i dette etterlengtede romeposet.

FAQ:

Spørsmål: Hvor kan jeg finne Starfield Pilgrimage mod?

A: Starfield Pilgrimage-moden er tilgjengelig for nedlasting på NexusMods.

Spørsmål: Kan jeg bruke modden på Xbox?

A: Ja, moden er kompatibel med Xbox-versjoner av Starfield.

Spørsmål: Påvirker moden spillbalansen?

A: Moden har som mål å forbedre balansen og gjøre ferdigheter mer interessante, og sikre en bedre totalopplevelse.

Spørsmål: Kan jeg fortsatt bruke moden hvis jeg ikke har Xbox Game Pass?

A: Ja, moden kan brukes uavhengig av om du har Xbox Game Pass eller ikke.