Starfield: Hvordan forbedre FPS-ytelsen på PC med Nvidia GPUer

Starfield, det etterlengtede spillet fra utvikleren Bethesda, har tatt videospillsamfunnet med storm. Med sin enorme verden og detaljerte byer er det ikke rart at spillere er begeistret for å dykke ned i dette sci-fi-rollespillet. Noen spillere har imidlertid uttrykt bekymring for spillets ytelse, spesielt på PC med Nvidia GPUer.

Som standard kjører Starfield på Xbox Series X|S med 30 bilder per sekund, noe som kan være skuffende for spillere som foretrekker jevnere spilling. På PC kan det være inkonsekvent å oppnå stabile 60 fps for øyeblikket.

Heldigvis tilbyr en guide delt av en Nexusmods-bruker ved navn Okhayko en potensiell løsning. Veiledningen foreslår å aktivere PCI Express-teknologien kalt Resizable BAR (Base Address Register) for Nvidia-eiere. Denne teknologien lar CPUen få tilgang til GPUens minne mer effektivt, noe som potensielt kan resultere i forbedret ytelse.

For å aktivere Resizable BAR, må Nvidia-brukere laste ned Nvidia Profile Inspector og gjøre følgende endringer i programvaren:

1. Velg Starfield i profil-rullegardinmenyen.

2. Naviger til seksjon 5.

3. Sett rBAR-funksjonen til aktivert.

4. Sett rBAR-alternativene til 0x00000001.

5. Sett rBAR-størrelsesgrensen til 0x0000000040000000.

6. Trykk på «Bruk endringer» øverst til høyre.

Implementering av disse endringene kan gi et løft til spillets ytelse, spesielt for spillere med RTX 30-serien GPUer. Det er verdt å merke seg at Nvidia forventes å gi ut driveroppdateringer i nær fremtid for å optimalisere Starfield-spillet.

Foreløpig tilbyr denne guiden en mulig løsning for spillere som ønsker en stabil 60fps-opplevelse. Ettersom spillet fortsetter å utvikle seg og oppdateringer slippes, er det sannsynlig at ytelsen vil forbedres ytterligere.

Starfield er nå tilgjengelig for PC og Xbox Series X|S, og kan spilles uten ekstra kostnad for Xbox Game Pass-abonnenter.

kilder:

– [Kildetittel](source.com)

– [Kildetittel](source.com)