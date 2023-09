Starfield mottar stor ros fra God of War-medskaperen David Jaffe

By

Starfield, det etterlengtede spillet fra Bethesda, har fått stor ros fra både spillere og bransjeinnsidere. En av de bemerkelsesverdige figurene som har kommet frem med sin beundring for spillet er David Jaffe, medskaper av God of War-serien.

Emil Pagliarulo, designdirektør og forfatter av Starfield, uttrykte sin forbauselse over Jaffes positive kommentarer. Pagliarulo tok til Twitter for å dele tankene sine, og sa: "Å ha fans nyte arbeidet ditt er åpenbart utrolig. Å ha andre utviklere – spesielt de du kjenner og respekterer – å ha det gøy med spillet ditt er et helt annet nivå av fantastisk.»

Jaffe, kjent for sitt arbeid i Santa Monica Studios og medskapende de kritikerroste God of War og Twisted Metal-seriene, har ikke holdt tilbake i sin lovprisning av Starfield. Faktisk har han gått så langt som å kalle det hans favorittspill for enspiller gjennom tidene. Hans sosiale medier og YouTube-innlegg har i stor grad vært dedikert til spillet siden lanseringen, og fremhever dets eksepsjonelle forfatterskap.

Starfield har fått betydelig oppmerksomhet siden lanseringen, med imponerende spillertall å matche. Spillet nådde 1 million samtidige spillere på lanseringsdagen, og per 7. september har det samlet en spillerbase på 6 millioner. Disse tallene fungerer som et bevis på spenningen og forventningen rundt tittelen.

Ettersom den positive mottakelsen fortsetter å strømme inn for Starfield, kan Bethesda og utviklingsteamet være stolte av deres prestasjon. Spillets oppslukende verden, fengslende historiefortelling og solide gameplay har fanget hjertene til både spillere og bransjefolk.

Definisjoner:

– Starfield: Et etterlengtet spill utviklet av Bethesda.

– David Jaffe: Medskaper av God of War-serien og bransjeveteran.

– Emil Pagliarulo: Designdirektør og forfatter av Starfield.

– Bethesda: En kjent videospillutvikler og utgiver.

