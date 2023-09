Mottakelsen av Starfield: A Love or Hate Experience

Starfield, den svært etterlengtede kampen fra Bethesda, har blitt møtt med en blandet mottakelse fra spillere. Noen er helt forelsket i spillet, og berømmer dets enorme omfang og oppmerksomhet på detaljer. Andre har imidlertid uttrykt skuffelse, spesielt med hensyn til spillets raske reise, lasteskjermer og bildefrekvens.

Et av de viktigste stridspunktene har vært spillets bildefrekvens. Før utgivelsen bekreftet Bethesda at Starfield ville kjøre med låste 30 bilder per sekund. Selv om denne avgjørelsen var forventet gitt spillets enorme omfang, lot den mange fans lengte etter en 60fps Performance Mode, som har blitt normen for moderne utgivelser.

Digital Foundry, en fremtredende gruppe for spillanalyse, bestemte seg for å fordype seg i muligheten for å kjøre Starfield med 60 bilder per sekund på Xbox Series X. De bygde en tilpasset konsoll ved å bruke AMD 4800S Desktop Kit og erstattet GPUen med RX 6700. Med FSR 2 aktivert og ingen dynamisk oppløsningsskalering, var de i stand til å oppnå 60 fps i lukkede miljøer. Imidlertid kjørte det meste av spillet med jevne 30-40 fps.

Da oppløsningen ble senket til 1440p, som matchet Xbox Series S, kjørte spillet på stabile 40 bilder per sekund med sporadiske topper til 60 bilder per sekund. Dette førte til at Digital Foundry antydet at Bethesda potensielt kunne gi ut en 40fps-modus for spillere med 120Hz-skjermer, spesielt de med Variable Refresh Rate (VRR)-skjermer.

Selv om disse funnene er spennende, er det viktig å merke seg at Starfield for øyeblikket er låst på 30 bilder per sekund. Det er imidlertid interessant å se at spillet har potensial til å oppnå høyere bildefrekvenser med visse justeringer.

Totalt sett har mottakelsen til Starfield vært polariserende. Enten spillere elsker det eller hater det, kan det ikke nektes forventningen og hypen rundt denne ambisiøse nye utgivelsen.

Definisjoner:

– Bildehastighet: Antall bilder per sekund som vises på en skjerm. Høyere bildefrekvenser gir jevnere bevegelser i videospill.

– Ytelsesmodus: En modus i videospill som prioriterer høyere bildefrekvenser fremfor grafisk nøyaktighet.

– Lukkede miljøer: Områder i spillet som er mindre i skala og mer innesluttet.

– Variable Refresh Rate (VRR): En funksjon som lar skjermen synkronisere med grafikkortet, noe som resulterer i jevnere spilling.

kilder:

– GameSpot: (kildeartikkel)