Star Wars Jedi: Survivor: A Must-Have-spillet er nå i salg

Med Black Friday-shoppingsesongen i full gang, får spillere en godbit. Star Wars Jedi: Survivor er nå tilgjengelig til en betydelig rabatt på bare $25 i utvalgte butikker.

Spillentusiaster kan finne denne utrolige avtalen på GameStop, hvor spillet tilbys for $30 på PS5. Men her er fangsten: Hvis du velger å hente spillet i butikken, vil du motta ytterligere $5 i rabatt, noe som bringer totalprisen ned til bare $25. Dette er den laveste prisen vi har sett for Star Wars Jedi: Survivor til dags dato, noe som gjør det til et uimotståelig tilbud som er $10 billigere enn det Best Buy og Target har oppført for øyeblikket.

Selv om denne avtalen er eksklusiv for PlayStation 5-versjonen, trenger eiere av Xbox Series X og S ikke å bekymre seg. Selv om spillet er oppført til $35, er det sannsynlig at $5-rabatten for henting i butikk gjelder dem også.

Star Wars Jedi: Survivor er ikke bare for Star Wars-fans; det er et spill som appellerer til alle spillere. Med en høy rangering på 89 på OpenCritic, er den universelt berømmet for sin utmerkede spilling og oppslukende opplevelse. Mens den originale utgivelsen hadde noen feil, har utviklerne jobbet utrettelig for å gi oppdateringer og patcher, noe som har resultert i en ren og polert spillopplevelse.

Denne etterlengtede oppfølgeren til 2019s Star Wars Jedi: Fallen Order finner sted fem år etter hendelsene i det første spillet. Spillerne påtar seg rollen som Cal Kestis, en Jedi-ridder på et oppdrag for å konfrontere imperiet. Med forbedret kampmekanikk og spennende karaktertilpasningsmuligheter, lover Star Wars Jedi: Survivor en uforglemmelig reise.

Ikke gå glipp av dette Black Friday-tilbudet! Gå til din nærmeste GameStop og begi deg ut på et episk eventyr med Star Wars Jedi: Survivor.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kan jeg kjøpe Star Wars Jedi: Survivor online?

Mens GameStop tilbyr tilbudet i butikk for Star Wars Jedi: Survivor, anbefales det å sjekke nettsiden deres for kjøpsalternativer på nettet.

Gjelder rabatten for andre plattformer enn PS5?

Mens hentingsrabatten på $5 i butikk for øyeblikket er bekreftet for PS5-versjonen, er det sannsynlig at eiere av Xbox Series X og S også kan nyte den samme rabatten.

Er det noen ekstra bonuser med spillet?

Det nåværende tilbudet nevner ingen ekstra bonuser, men det er alltid verdt å sjekke med forhandleren for eventuelle kampanjetilbud eller tillegg som kan være tilgjengelige.

Kilder: GameStop.com