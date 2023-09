Spionbilder avslører Xiaomis bagasjeromsdesign for elektriske biler, og går videre mot masseproduksjon i 2024

By

Et lekket spionbilde har nylig dukket opp, og gir en sniktitt inn i Xiaomis etterlengtede elektriske kjøretøy. Bildet viser den unike designen til bilens bagasjerom, som har en slående likhet med dekselet til Xiaomis Buds 4 Pro-øretelefoner eller en forstørret USB-C-ladeport.

Bildene viser en romslig bagasjerom med stor åpning og flatt gulv, ledsaget av flere festepunkter for sikring av last. Bagasjeromslokket, laget av glass, gir et snev av raffinement til kjøretøyets generelle utseende. Videre gir spionbildene glimt av andre designdetaljer, inkludert en slank og aerodynamisk frontdel med stor grill og baklykter, samt en stilig bakre ende med skrånende taklinje og baklykt i full bredde.

Selv om Xiaomi ikke har gitt ut noen offisiell informasjon om deres elektriske kjøretøy, tyder rapporter og lekkasjer på at det vil være en avansert modell rettet mot å konkurrere med slike som Tesla og andre fremtredende bilprodusenter. Kjøretøyet forventes å være utstyrt med en kraftig 101kWh batteripakke, som gir en rekkevidde på over 800 km. I tillegg vil den sannsynligvis inkludere avanserte funksjoner for førerhjelp.

Lu Weibing, presidenten for Xiaomi Group, har tidligere rapportert at fremdriften til deres bilprosjekt har overgått de første anslagene. Som et resultat er Xiaomi på vei til å starte masseproduksjon av deres elektriske kjøretøy i første halvdel av 2024.

Avslutningsvis gir lekkasjen av spionbilder et innblikk i Xiaomis kommende elektriske kjøretøy, viser dens karakteristiske bagasjeromsdesign og antyder dens avanserte funksjoner. Med planlagt masseproduksjon i 2024, har Xiaomi som mål å markere seg i elbilindustrien, konkurrere med etablerte aktører og tilby forbrukerne et sofistikert og teknologisk avansert alternativ.

kilder:

