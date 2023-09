Et hjerteskjærende tap: Fire år gamle Rose O'Leary-Hall dør før sin første skoledag

Sammendrag: Fire år gamle Rose O'Leary-Hall døde på tragisk vis bare timer før hennes etterlengtede første skoledag. Rose hadde tappert kjempet mot en sjelden hjertesykdom gjennom hele livet og hadde gjennomgått flere operasjoner for å rette opp defekten. Til tross for familiens håp om en vellykket operasjon, led Rose komplikasjoner etter sin siste operasjon, noe som førte til en alvorlig infeksjon og blødning. Til tross for den beste innsatsen fra medisinsk personell, fikk ikke Rose nok oksygen til hjernen, og livsstøtte måtte avbrytes. Rose var kjent for sin livlige og rampete personlighet, og etterlot et varig inntrykk på de hun møtte. Foreldrene hennes, Katie O'Leary-Hall og Sue O'Leary-Hall, deler minner om sin elskede datter og har startet en innsamlingsaksjon for å øke bevisstheten om tilstanden hennes.

Rose O'Leary-Hall ble diagnostisert med en avbrutt aortabue, en tilstand som bare rammer én av 50,000 20 mennesker, under morens XNUMX-ukers skanning. Denne tilstanden oppstår når hjertets primærpulsåre, aorta, ikke utvikler seg fullt ut. Til tross for at hun gjennomgikk Norwood-prosedyren bare tre dager gammel i et forsøk på å bygge en ny aorta, møtte Rose pågående utfordringer med hjertet. Hun hadde to ekstra operasjoner, men en fullstendig reparasjon kunne ikke oppnås. Roses foreldre hadde håp om en tredje operasjon, en biventrikulær reparasjon, ettersom hun så ut til å ha det bra i starten, men helsen hennes begynte å bli dårligere de siste månedene.

Etter den siste operasjonen opplevde Rose komplikasjoner, inkludert en infeksjon i hjertets indre slimhinne kalt endokarditt. Dette resulterte i alvorlige blødninger, noe som førte til at Rose mistet en betydelig mengde blod. Til tross for medisinske inngrep ble Roses tilstand verre, og hun døde til slutt på grunn av mangel på oksygen til hjernen. Foreldrene hennes beskriver henne som et livlig og kjærlig barn, fullt av ugagn og vennlighet. Hun hadde ambisjoner om å bli lege og etterlot en varig innvirkning på de som kjente henne.

For å hedre Roses minne og øke bevisstheten om tilstanden hennes, har foreldrene hennes startet en pengeinnsamling som allerede har samlet inn over 5,000 pund. De håper å forhindre at andre familier opplever et lignende tap og holde Roses livlige ånd i live i hjertene til dem hun berørte.

Definisjoner:

– Avbrutt aortabue: En sjelden medfødt hjertefeil der aorta, hjertets primærpulsåre, ikke er fullstendig dannet.

– Endokarditt: Infeksjon av den indre slimhinnen i hjertet.

– Norwood-prosedyre: En kirurgisk prosedyre som brukes til å behandle spesifikke medfødte hjertefeil hos nyfødte.

kilder:

– Yorkshire Live-artikkel av Katie O'Leary-Hall

– Medisinske definisjoner fra medical-dictionary.thefreedictionary.com