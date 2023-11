Forstå miljøpåvirkningen av stjerneskip-lanseringer

By

Den nylige lanseringen av SpaceXs Starship har vekket interesse for de potensielle miljøkonsekvensene av slike oppskytinger. Selv om ideen om en milliard mennesker som hopper samtidig kanskje ikke har betydelige langsiktige effekter på jorden, kan virkningen av et massivt objekt som Starship ha katastrofale implikasjoner.

Med sin ruvende høyde på 121 meter og en vekt som tilsvarer 100,000 100 mennesker, har et fullastet stjerneskip enorm kinetisk energi. Hvis en betydelig del av raketten skulle svikte og stupe tilbake til bakken, ville det resulterende støtet frigjøre energi tilsvarende XNUMX kilotonn TNT, og overgå den destruktive kraften til atombombene i andre verdenskrig.

Et slikt nedslag vil etterligne ødeleggelsene forårsaket av et massivt meteorangrep. I erkjennelse av denne potensielle trusselen har NASA fått i oppgave å identifisere objekter som er lengre enn Starship som kan utgjøre en lignende risiko for Jorden.

Den nylige andre lanseringen av Starship demonstrerte at SpaceX hadde tatt opp noen viktige problemer som hadde oppstått under den første lanseringen. Alle de 33 motorene avfyrte vellykket, og raketten kom seg gjennom den avgjørende faseseparasjonen. Boosteren eksploderte imidlertid til slutt, mens romfartøyet på øverste trinn nådde en høyde på 150 kilometer før det mistet kontakten.

Selv om vi håper på suksess med fremtidige Starship-lanseringer, er det viktig å vurdere de miljømessige konsekvensene av disse ambisiøse bestrebelsene. Når vi streber etter å bli en flerplanet sivilisasjon, må vi prioritere sikkerheten til hjemmeplaneten vår, som vil fortsette å være det primære habitatet for det meste av menneskeheten.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Starship?

Sv: Starship er en massiv rakett designet av SpaceX for forskjellige romutforskningsoppdrag, inkludert månelandinger og frakt av nybyggere til Mars.

Spørsmål: Hva ville skje hvis Starship skulle mislykkes og falle tilbake til jorden?

A: Nedslaget av et fullastet stjerneskip kan utløse en stor miljøkatastrofe, og forårsake ødeleggelser som ligner på et gigantisk meteorangrep.

Spørsmål: Har NASA identifisert andre jordnære objekter som kan utgjøre en trussel?

A: Ja, NASA har fått i oppgave å lokalisere objekter som er lengre enn Starship som potensielt kan kollidere med jorden og forårsake betydelig skade.

Spørsmål: Hvordan gikk den nylige andre lanseringen av Starship?

A: Mens oppskytningen viste forbedringer sammenlignet med den første oppskytningen, eksploderte boosteren, men romfartøyet på øverste trinn nådde en høyde på 150 kilometer før kontakten ble mistet.