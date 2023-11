Ny laserkommunikasjonsteknologi gjør det mulig for små satellitter å revolusjonere romdataoverføring

By

Space Development Agency (SDA) har nylig tildelt en kontrakt på 1.8 millioner dollar til SpaceRake, en banebrytende oppstart basert i Cambridge, Massachusetts. Dette markerer den første statlige kontrakten for SpaceRake, et selskap grunnlagt i 2021 av Kerri Cahoy, en ekspert på elektroteknikk, og Jeremy Wertheimer, en tidligere visepresident for ingeniørfag i Google som spesialiserer seg på kunstig intelligens.

Den toårige kontrakten, annonsert 1. november, vil finansiere SpaceRake for å utvikle avanserte miniatyrlaserkommunikasjonsterminaler. Målet er å gjøre det mulig for små satellitter, som cubesats, å overføre data gjennom laserlenker ved hjelp av Transport Layer. Dette globale kommunikasjonsnettverket, som er etablert av SDA – en gren av US Space Force – ligger i lav bane rundt jorden.

SDA har også tildelt kontrakter til store industriaktører som Lockheed Martin, Northrop Grumman og York Space Systems for å bygge Transport Layer Tranche 2-satellitter, som vil være utstyrt med optiske og radiofrekvente kommunikasjonsterminaler.

Mens SpaceRakes terminaler ikke er spesielt utviklet for SDAs satellitter, vil de tillate små romfartøyer å dele data med Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). PWSA er en innovativ lav-jordbanekonstellasjon som inkluderer Transport Layer-kommunikasjonssatellitter og Tracking Layer-missilforsvarssatellitter.

I tillegg til optiske terminaler, planlegger SpaceRake å utvikle laserkommunikasjonsnettverksteknologier for ulike rombaserte og terrestriske applikasjoner. Selskapets visjon er å redusere kostnadene og øke bruken av nettverkstilgang i verdensrommet, åpne opp for nye brukstilfeller og la mer data nå bakkebaserte sluttbrukere.

Denne nye laserkommunikasjonsteknologien fra SpaceRake har potensialet til å revolusjonere romdataoverføring. Ved å gjøre det mulig for små satellitter å kommunisere effektivt, vil det bane vei for forbedret tilkobling og datadeling i romindustrien.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er SpaceRake?

SpaceRake er et oppstartsselskap basert i Cambridge, Massachusetts. Grunnlagt i 2021, og spesialiserer seg på utvikling av laserkommunikasjonsterminaler for små satellitter.

2. Hva er transportlaget?

Transportlaget er et globalt kommunikasjonsnettverk som ligger i lav bane rundt jorden. Det blir etablert av Space Development Agency (SDA), en gren av US Space Force.

3. Hva er Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

PWSA refererer til en konstellasjon med lav bane rundt jorden som inkluderer kommunikasjonssatellitter fra Transport Layer og Tracking Layer missilforsvarssatellitter. Den har som mål å forbedre rombaserte evner for krigsformål.