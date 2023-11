Er en oppfølger til Nier: Automata on the Horizon?

Fans av det kritikerroste action-RPG, Nier: Automata, har ventet spent på nyheter om en oppfølger. Mens spillfellesskapet hadde håp om en snarlig utgivelse, ser det ut til at de må vente litt lenger. I følge Square Enix-produsent Yosuke Saito, har utviklingsteamet planer for en ny oppføring i Nier-serien, men det vil ikke skje med det første. I et nylig intervju på det koreanske spillarrangementet G-STAR 2023 bekreftet Saito at en oppfølger er i horisonten, men understreket at deres fokus for øyeblikket er på et annet prosjekt.

Den originale Nier: Automata, utgitt i 2017, fikk utbredt ros for sin fantastiske grafikk og unike kampmekanikk. Den solgte imponerende 7.5 millioner eksemplarer, og ble raskt en breakout-hit for Square Enix. Siden den gang har spillet utvidet universet med crossover-arrangementer, kampanjer og til og med en anime-tilpasning. Til tross for suksessen har fansen ennå ikke fått bekreftelse på en ny hovedlinjeoppfølger.

Under intervjuet erkjente Saito utfordringen med å gjenskape den monumentale suksessen til Nier: Automata. Mens han uttrykte optimisme om fremtiden til serien, anerkjente han også vanskeligheten med å overgå originalens prestasjoner. Denne følelsen ble gjentatt av Nier-sjef Yoko Taro, som uttalte at å oppnå samme nivå av salgssuksess ville være "helt umulig."

Selv om detaljer om det kommende Nier-spillet er knappe, kan fansen trøste seg i det faktum at den elskede serien vil fortsette å utvikle seg. I mellomtiden jobber Saito og Taro utrettelig med et eget prosjekt som de håper å avduke i 2024. Selv om detaljene forblir skjult, er forventningene rundt deres kommende kunngjøring til å ta og føle på.

Som konklusjon, mens en direkte oppfølger til Nier: Automata kanskje ikke kommer i nær fremtid, kan fansen være trygg på at Nier-serien vil holde ut. Lidenskapen og kreativiteten til utviklingsteamet, kombinert med den dedikerte fanbasen, sørger for at neste avdrag vil være verdt ventetiden.

FAQ

1. Kommer det en oppfølger til Nier: Automata?

Ja, Square Enix har bekreftet at en oppfølger er i arbeid. Utgivelsesdatoen er imidlertid ikke offentliggjort ennå.

2. Når kan vi forvente mer informasjon om det nye Nier-spillet?

Square Enix har uttalt at de håper å dele flere detaljer om det kommende Nier-spillet en gang i 2024. Hold øye med offisielle kunngjøringer og oppdateringer.

3. Vil det nye spillet leve opp til suksessen til Nier: Automata?

Utviklerne har erkjent utfordringen med å overgå den monumentale suksessen til det originale spillet. Selv om de er optimistiske med tanke på fremtiden til serien, kan det være vanskelig å oppnå samme salgsnivå. Likevel kan fansen forvente et verdig tilskudd til Nier-universet.