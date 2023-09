Sony registrerer varemerker for PS6, PS7, PS8, PS9 og PS10

Sony har registrerte varemerker for navnene PlayStation 6 til 10 i Japan, noe som indikerer deres langsiktige planer for fremtidige konsoller. Dette trekket sikrer at ingen andre kan bruke disse navnene. Selv om dette ikke betyr at PlayStation 6 er nært forestående, siden Sony ofte registrerer konsollnavn år før utgivelsen, gir det innsikt i deres fremtidige intensjoner.

Basert på tidligere utgivelsesmønstre, forutsatt et syv års gap mellom konsollgenerasjoner, kan PlayStation 6 potensielt bli utgitt i 2027. Microsoft spådde en 2028-utgivelse for PlayStation 6 under en nylig FC-rettssak. Det er også sannsynlig at fremtidige konsollgenerasjoner kan ta lengre tid å slippe ut, tatt i betraktning forsyningskjedeproblemene som oppleves i begynnelsen av den nåværende generasjonen. Dette vil stemme overens med en lanseringsdato i 2028.

Ser vi lenger fremover, kan PlayStation 7 potensielt bli utgitt i 2035, PlayStation 8 i 2042, PlayStation 9 i 2049 og PlayStation 10 i 2056. Det er imidlertid viktig å merke seg at tradisjonelle, fysiske konsoller kanskje ikke eksisterer da. punkt. Spillindustrien vil sannsynligvis bevege seg mot strømmeplattformer eller enda mer avanserte teknologier, for eksempel virtuell virkelighet eller utvidet virkelighet.

Mens det fremtidige teknologilandskapet fortsatt er usikkert, er en ting som sannsynligvis vil fortsette utgivelsen av spill som kan ha feil eller problemer ved lansering. I tillegg vil konsollrivaliseringen mellom PlayStation og Xbox sannsynligvis vedvare, med fans som lidenskapelig støtter deres foretrukne merkevare.

