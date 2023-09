Sony lanserer BURANO, et nytt CineAlta digitalt kinokamera

Sony har nylig annonsert sitt nyeste digitale kinokamera, BURANO. Dette nye kameraet har en imponerende 8.6K fullformat CMOS-sensor, autofokusfunksjoner, variabel elektronisk ND og bildestabilisering i kroppen. Den har også en dobbel native ISO på 800 og 320, noe som gjør den allsidig i ulike lysforhold. BURANO er ​​satt til å starte levering våren 2024, med en prislapp på $25,000 XNUMX USD.

En av de fremtredende funksjonene til BURANO er ​​dets Variable ND-filter og bildestabilisering i kroppen, noe som gjør det til verdens første digitale kinokamera med begge funksjonene kombinert i ett hus. Dette gir filmskapere økt fleksibilitet og bekvemmelighet ved å ta bildene sine. I tillegg kan kameraet skryte av rask hybrid autofokus og motivgjenkjenning drevet av AI-behandling når det brukes med objektiver med E-fatning.

BURANO er ​​først og fremst rettet mot eiere/operatører av middels til høy kvalitet som er villige til å investere over $20,000 2 for et digitalt kinokamera. Det forventes å bli brukt i ulike produksjoner, som dokumentarer, bedriftsvideoer, musikkvideoer, dyreliv og naturfilming, og som et populært B-kameraalternativ sammen med Sony VENICE XNUMX.

Kameraet har fått navnet sitt fra den lille øya Burano i den venetianske lagunen, Italia. Dette navnet ble valgt for å etablere en forbindelse til Venezia og symbolisere kameraets muligheter. Burano er kjent for sine blonder og fargerike hjem.

Når det gjelder bildekvalitet, viser BURANO imponerende ytelse. Den har en ny 8.6K fullformat CMOS-sensor, lik den som finnes i VENICE 2-kameraet. Den tilbyr 16 stopp med dynamisk rekkevidde, med lav støy og følsomhet for situasjoner med lite lys. Sensoren støtter også Dual Base ISO-er på 800 og 3200.

Når det gjelder opptakskodeker, tilbyr BURANO forskjellige alternativer som X-OCN LT, XAVC H og XAVC. Den er i stand til å ta opp X-OCN-filer internt uten behov for en ekstern opptaker. X-OCN LT gir mindre filstørrelser samtidig som kvaliteten og fleksibiliteten til 16-bit lineære filer opprettholdes.

Totalt sett er Sony BURANO et kraftig digitalt kinokamera som leverer eksepsjonell bildekvalitet og avanserte funksjoner. Den er designet for å møte behovene til profesjonelle filmskapere og forventes å sette sitt preg i bransjen.

kilder:

– Sony BURANO produktkunngjøring

– Veneziareiser Italia: Den fargerike øya Burano