Ny artikkel: Potensielle problemer med Pixel 8 Pro Display

Flere Pixel 8 Pro-eiere har nylig oppdaget sirkulære støt på enhetens skjerm. Disse ujevnhetene, plassert på forskjellige steder på det 6.7-tommers OLED-panelet, ser ut til å være et resultat av trykk fra undersiden av enheten. Mens Gorilla Glass Victus 2-dekselglasset forblir upåvirket, er det bekymring for at disse innrykk kan forverres over tid og potensielt skade skjermen.

Nedbrytninger av Pixel 8 Pro antyder at visse komponenter kan utøve press på skjermen fra undersiden, mens selve produksjonsprosessen også kan spille en rolle i å lage disse innrykk. Det er imidlertid viktig å merke seg at for øyeblikket har ikke disse ujevnhetene påvirket berøringsfunksjonaliteten eller bildekvaliteten til enheten. De er vanligvis ikke synlige med mindre de sees fra bestemte vinkler og under optimale lysforhold.

Bilder delt av flere eiere på en fellesskapstråd avslører at ujevnheter konsekvent vises langs den øvre kanten av skjermen. Det er to hauger til venstre for det frontvendte kameraet, en annen til høyre, og flere ujevnheter langs venstre og høyre kant, nær omkretsen.

Selv om det har vært mange rapporter om disse skjermavvikene, er det usikkert om dette problemet er utbredt eller isolert. Noen brukere har allerede kontaktet Google for å få bytte ut enheter, selv om det skal bemerkes at selv erstatningsenhetene er berørt av det samme problemet. Andre tar til orde for en utvidet garanti i tilfelle problemet vedvarer eller forverres over tid.

Det er viktig å overvåke denne situasjonen og holde deg oppdatert med eventuelle offisielle kunngjøringer fra Google angående Pixel 8 Pros skjermproblem.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er de sirkulære ujevnhetene på Pixel 8 Pro-skjermen?

A: Disse ujevnhetene er innrykk som har dukket opp på 6.7-tommers OLED-panelet. De er et resultat av trykk fra under enheten.

Spørsmål: Påvirker støtene funksjonaliteten eller bildekvaliteten til enheten?

A: For øyeblikket er det ingen innvirkning på berøringsfunksjonalitet eller bildekvalitet. Humpene er ikke lett synlige med mindre de sees fra bestemte vinkler og under optimale lysforhold.

Spørsmål: Er støtene et utbredt problem?

A: Selv om det har vært mange rapporter om disse skjermavvikene, er det uklart om dette problemet er utbredt eller isolert.

Spørsmål: Kan Google erstatte berørte enheter?

A: Noen brukere har kontaktet Google for å få bytte ut enheter, men det er viktig å merke seg at selv erstatningsenhetene kan være berørt av det samme problemet.

Spørsmål: Er en utvidet garanti tilgjengelig for dette problemet?

A: Noen brukere krever en utvidet garanti i tilfelle dette problemet vedvarer eller forverres over tid. Offisielle kunngjøringer fra Google angående denne saken ventes.