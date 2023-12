The Sims 4: For Rent Utvidelsesoppdatering introduserer overraskende endringer i tilpasning av leiligheter

Den svært etterlengtede lanseringen av The Sims 4: For Rent-utvidelsen er rett rundt hjørnet, og spillere er ivrige etter å utforske de nye funksjonene den bringer. Som en del av oppbyggingen til utgivelsen, ga Maxis ut en rutineoppdatering med mindre oppdateringer og rettelser til grunnspillet. Imidlertid har ørneøyde spillere oppdaget en uventet endring som ikke var oppført i patchnotatene – muligheten til å redigere vegger og vinduer i leiligheter fra tidligere spillpakker.

Selv om dette nye tilpasningsalternativet kan være en utilsiktet feil, håper spillerne at det faktisk er en bevisst funksjon. Nabolag som de i City Living-utvidelsen har tilbudt leilighetslignende enheter tidligere, men spillere var tidligere ikke i stand til å endre vinduene eller ytterveggene. Den nyeste oppdateringen lar spillere flytte, legge til og fjerne vinduer, samt endre ytre veggfinish.

Innholdsskapere, som Pixelade og SatchOnSims, har allerede vist frem disse tilpasningsalternativene i videoer. Ikke bare kan spillere endre vinduene og veggene, men de kan også henge veggdekor som speil og gardiner på utsiden av leilighetene. Denne nyvunne friheten i tilpasning av leiligheter har fått spillere til å lure på om det virkelig er en funksjon eller en feil.

I den virkelige verden ville det være umulig å gjøre om vinduer og legge til gardiner i høyhus, men The Sims gir spillerne muligheten til å utforske sine kreative ønsker. Med den kommende muligheten til å bygge tilpassede leilighetsenheter, mener mange aktører at muligheten til å endre eksisterende leiligheter også bør være tilgjengelig.

Det var andre bemerkelsesverdige endringer i de siste lappnotatene også. Spillere kan nå utpeke vasker som enten kjøkken- eller baderomsvasker, noe som hindrer simmene i å stadig vaske opp på eget bad. Skostativ har nå en vekslefunksjon som ber simmene om å fjerne skoene sine innendørs, noe som gir spillerne et ekstra insentiv til å kle simmene riktig. I tillegg kan spillere nå klikke på døren til mange og velge alternativet "Bytt kontroll til denne husholdningen", noe som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige husholdninger.

For å verifisere om denne nyoppdagede tilpasningsevnen er tilsiktet, har det blitt gjort henvendelser til EA, og spillere venter spent på bekreftelse. Ettersom spenningen bygger seg opp for The Sims 4: For Rent-utvidelsen, som skal lanseres 7. desember, kan spillere ikke unngå å forutse de nye mulighetene som venter dem for å skape de perfekte virtuelle oppholdsrommene.