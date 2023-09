Julia Joung: Fra gå til biologi

Julia Joung, en av MIT Technology Reviews 2023 Innovators Under 35, opplevde både lettelse og en nyfunnet lidenskap da hun var vitne til et AI-nederlag en av de beste Go-spillerne i verden. Etter å ha tilbrakt barndommen i Taiwan med å mestre spillet, hadde Joung alltid tenkt på Go som et uløselig problem. Hun oppdaget imidlertid at biologien utgjorde en enda større utfordring.

Under sin undergraduate forskning i et nevrovitenskapelig laboratorium ved Stanford University, observerte Joung uvanlig oppførsel i hjerneceller kalt astrocytter. Dette fascinerte henne og vekket hennes fascinasjon for biologi. Hun fortsatte reisen ved å bli med i laboratoriet til genredigeringseksperten Feng Zhang ved Broad Institute i Cambridge, Massachusetts. Der fordypet hun seg i "screening i genomskala", ved å bruke verktøy som CRISPR for å modifisere hvert av de 20,000 XNUMX genene i det menneskelige genomet for å forstå effektene deres.

Joungs mål var å bruke genetisk screening på faktiske hjerneceller som astrocytter, som er vanskelige å generere i laboratoriet. Ved å utforske virkningen av forskjellige transkripsjonsfaktorer på stamceller, hadde hun som mål å forstå hvordan de bestemmer celleidentitet. Undersøkelsen hennes resulterte i et "atlas" som viser påvirkningen av individuelle transkripsjonsfaktorer. Det endelige målet er å ha evnen til å generere en hvilken som helst celletype på en kontrollert måte, som kan ha anvendelser i medikamenttesting og terapeutiske fremskritt.

Selv om omfanget av genetisk screening er omfattende og krever samarbeid og betydelige ressurser, er Joung fortsatt opptatt av å fremme feltet. Hennes nåværende arbeid ved Whitehead Institute fokuserer på å forstå prosessen med proteinsyntese i celler. Joung er drevet av den uendelige dybden av muligheter som biologi tilbyr og fortsetter å utvikle innovative verktøy for å svare på grunnleggende spørsmål.

Julia Joungs reise fra å mestre Go til å utforske biologiens mysterier viser hennes nysgjerrighet og dedikasjon til å flytte grenser. Ettersom hun dykker dypere inn i kompleksiteten til vitenskapelige undersøkelser, lover arbeidet hennes å avdekke ny innsikt som kan forme fremtiden til medisin og teknologi.

Kilder: MIT Technology Review