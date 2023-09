iOS 17: Slik deler du passord på iPhone med iCloud nøkkelring

By

Apple introduserer en stor forbedring for iCloud-nøkkelring med iOS 17, slik at brukere sømløst kan dele legitimasjon med hvem som helst. Den nye funksjonen, kjent som "Familiepassord", gjør det mulig for brukere å dele passord og passord med en gruppe pålitelige kontakter. Denne funksjonen er ende-til-ende-kryptert og gjør passorddeling enklere og sikrere.

Følg disse trinnene for å dele passord på en iPhone som kjører iOS 17:

Åpne Innstillinger-appen Sveip ned og trykk på Passord Under Familiepassord-delen velger du "Kom i gang" Legg til personer i den delte passordgruppen din (iPhonen deres må også være på iOS 17) Velg passordene eller passordene du vil dele Trykk på "Flytt" øverst til høyre Send en melding til personen/personene du deler passord med

Det er mulig å sette opp flere delte passordgrupper, noe som gir mer fleksibilitet og bekvemmelighet. Det er imidlertid en særhet når du sletter delte passord. De flyttes til en nylig slettet mappe, som automatisk slettes etter 30 dager. Hvis du vil fjerne et delt passord, men beholde det i dine egne passord, kan du gjenopprette det ved å trykke på passordet i mappen Nylig slettet og velge "Gjenopprett til mine passord."

Delte passord på tvers av Apple-enheter forbedrer bekvemmeligheten til iCloud nøkkelring og gjør det til et mer konkurransedyktig alternativ sammenlignet med betalte passordbehandlere. Denne nye funksjonen i iOS 17 gir ekstra allsidighet og sikkerhet til passorddeling. Er du begeistret for denne nye funksjonen?

