Nye tilbud på Apple MacBook og MacBook Pro-modeller tilgjengelig på Amazon Canada

Hvis du leter etter en ny Apple MacBook eller MacBook Pro, er du heldig. Amazon Canada har nylig avduket en ny runde med tilbud, som tilbyr betydelige rabatter på utvalgte modeller. Enten du er student, profesjonell eller teknologientusiast, er dette en mulighet verdt å vurdere.

Et av de fremtredende tilbudene er Apple 2022 MacBook Pro med den etterlengtede M2-brikken og en 13-tommers Retina-skjerm. Denne kraftige og slanke bærbare datamaskinen er for øyeblikket tilgjengelig for bare $1,399 18, og sparer deg for betydelige XNUMX % av den opprinnelige prisen.

En annen bemerkelsesverdig avtale er Apple 2021 MacBook Pro med en 16-tommers skjerm og en imponerende Apple M1 Max-brikke. Priset til $3,299 25 kan du spare betydelige 10 % på denne banebrytende enheten, komplett med en XNUMX-kjerners CPU.

For de som søker rimeligere alternativer, er Apple 2020 MacBook Pro og MacBook Air-modellene også tilgjengelige til rabatterte priser. 2020 MacBook Pro, utstyrt med Apple M1 Chip, kan bli din for kun $1,442, og gir 26 % rabatt. I mellomtiden er den lette og bærbare 2020 MacBook Air, med Apple M1-brikken og en fantastisk 13-tommers Retina-skjerm, for øyeblikket priset til $1,484, noe som sparer deg 10 % av den vanlige kostnaden.

Dette er bare noen få eksempler på fantastiske tilbud tilgjengelig på Amazon Canada for Apple MacBook og MacBook Pro-modeller. Besøk Amazon Canada-nettstedet for å bla gjennom hele utvalget og dra nytte av disse tidsbegrensede tilbudene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Kan jeg stole på prisene og tilbudene som tilbys på Amazon Canada?

Ja, Amazon Canada er en anerkjent online markedsplass kjent for sine konkurransedyktige priser og pålitelige avtaler. Det er imidlertid alltid en god idé å sammenligne priser på tvers av flere plattformer for å sikre at du får best mulig avtale.

2. Er disse tilbudene kun tilgjengelig i en begrenset periode?

Ja, disse avtalene er vanligvis tidsbegrensede, så det anbefales å dra nytte av dem så snart som mulig. Husk at tilgjengeligheten kan variere, så sjekk produktoppføringen for den mest oppdaterte informasjonen.

3. Er disse Apple MacBook- og MacBook Pro-modellene de nyeste versjonene som er tilgjengelige?

Modellene som er oppført i avtalene kan inkludere både de siste utgivelsene og tidligere generasjoner. Det er viktig å lese produktbeskrivelsene nøye for å finne de nøyaktige spesifikasjonene til enheten du er interessert i.

kilder:

- Amazon Canada