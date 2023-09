Warzone Expert avslører overveldende feste perfekt mot campere og Riot Shield-brukere

Warzone-ekspert og innholdsskaper, Metaphor, har nylig avdekket et underbrukt, men svært effektivt vedlegg som er perfekt for å motvirke campere og Riot Shield-brukere. Vedlegget det er snakk om er KL40-M2 Drill undertrekksfeste, som kan utstyres på Kastov 762-våpenet.

I et nylig eksperiment oppdaget Metaphor at KL40-M2-festet er overraskende overmannet. Den fungerer i hovedsak som en Drill Charge-utskyter, som lar spillere skyte opptil 7 Drill Charge mot fiender mens de bruker våpenet. Dette gir spillerne muligheten til å "spamme" boreladningene, noe som gjør det til et ekstremt formidabelt verktøy i kamp.

En av de største fordelene med å bruke dette vedlegget er dets kompatibilitet med Fast Hands Perk, som muliggjør rask omlasting av Drill Charge launcher. Dette gjør det mulig for spillere å skyte av ladningene raskt, forårsake betydelig skade og potensielt ta ned hele bygninger.

Dessuten gir KL40-M2-festet også rekylstabilisering, noe som gjør det til et godt avrundet feste som forbedrer både offensive og defensive evner. Metaphor mener at dette vedlegget ikke bare er en nyhet, men snarere et helt levedyktig alternativ for Warzone-spillere som ønsker å bytte opp lasten.

Videre viser dette vedlegget seg spesielt effektivt mot Riot Shield-brukere og de som camper i bygninger. Dens evne til å skyte flere boreladninger lar spillere bryte gjennom Riot Shield-forsvaret og skylle ut bobiler fra skjulestedene deres.

Metaphor anbefaler på det sterkeste at spillere prøver dette vedlegget, da det drastisk kan endre dynamikken i spillingen. For å låse opp KL40-M2-vedlegget, må spillere stikke fiendtlige spillere med 10 boreladninger, noe som kan oppnås relativt raskt på Shipment 24/7-kartet i Modern Warfare 2.

Avslutningsvis har KL40-M2 Drill undertrekksfeste dukket opp som et lite brukt, men likevel svært kraftig alternativ for Warzone-spillere. Dens evne til å skyte flere boreladninger gjør den til et verdifullt verktøy mot campere og Riot Shield-brukere. Med Fast Hands Perk og rekylstabilisering har dette vedlegget vist seg å være en game-changer. Gi det en sjanse og opplev et nytt nivå av dominans på slagmarken.

