Få $10 rabatt på PC-versjonen av Mortal Kombat 1

Du kan spare penger når du kjøper PC-versjonen av Mortal Kombat 1. Forhandlere som Newegg og Green Man Gaming tilbyr $10 rabatt på forhåndsbestillinger til Windows-PCen via Steam-versjonen av spillet.

Hos Newegg skriver du ganske enkelt inn koden PPXDSEP under kassen for å se en prisreduksjon på 15 %. Hvis du foretrekker å handle hos Green Man Gaming, trenger du ikke engang en rabattkode; rabatten på $10 er allerede tilgjengelig. Dessuten tilbyr Green Man Gaming også 15 % rabatt på premium-utgaven av spillet, som inkluderer tidlig tilgang, kosmetikk i spillet og valuta.

Dessverre har NetherRealm Studios, spillets utvikler, ikke bekreftet om Mortal Kombat 1 vil være tilgjengelig på Steam Deck ved lansering. Uansett hvilken enhet du bruker til å spille spillet, må du imidlertid sørge for at du har nok lagringsplass da det krever hele 100 GB. Dette er i tråd med trenden med økende spillinstallasjonsstørrelser.

Så hvis du er en PC-spiller og en fan av Mortal Kombat-serien, ikke gå glipp av disse rabattene. Ta tak i ditt eksemplar av Mortal Kombat 1 og gjør deg klar for en actionfylt kampopplevelse.

