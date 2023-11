Samsung Odyssey Ark: En luksusspillopplevelse

By

Samsung har nylig avduket sin andre generasjon Odyssey Ark-skjerm, og tilbyr spillere en oppslukende og visuelt imponerende opplevelse med sin 55-tommers 4K-skjerm og 165Hz oppdateringsfrekvens. Mens skjermen kommer med en heftig prislapp på $3000, kan spillentusiaster finne det verdt investeringen for sine eksepsjonelle funksjoner.

Den nye Odyssey Ark har en lignende eksteriørdesign som forgjengeren, men forbedringene ligger innenfor spesifikasjonene. Skjermen beholder fortsatt sin 55-tommers størrelse, 4K-oppløsning og 1000R-kurvatur. I tillegg bruker den mini-LED for å belyse flytende krystaller, noe som resulterer i levende og rike farger.

En bemerkelsesverdig funksjon er inkluderingen av Ark Dial-fjernkontrollen, som lar brukere enkelt justere ulike innstillinger uten problemer. Skjermen forblir HDR10+ vurdert med en matt finish for å minimere gjenskinn. Multi View-funksjonen fortsetter å være et viktig salgsargument, som gjør det mulig for brukere å ha fire separate kilder vist samtidig, som emulerer fire 27.5-tommers 1080p-skjermer.

Skulle den massive 55-tommers 4K-skjermen virke overveldende, reduserer et enkelt knappetrykk de aktive pikslene, noe som effektivt krymper skjermen til en 27-tommers skjerm uten å endre den fysiske størrelsen.

Selv om oppdateringene kan virke minimale, introduserer andre generasjons Odyssey Ark forbedrede tilkoblingsmuligheter. Den originale modellen hadde fire HDMI 2.1-tilkoblinger, mens den oppdaterte versjonen tilbyr to HDMI 2.2-tilkoblinger, én HDMI 2.0-port og én DisplayPort 1.4-port. Denne forbedrede fleksibiliteten lar brukere koble et bredere spekter av enheter til skjermen. I tillegg inkluderer den nye modellen en innebygd KVM-svitsj, som gjør det mulig for brukere å kontrollere flere enheter med ett enkelt tastatur og mus.

Avslutningsvis gir Odyssey Ark-skjermen fra Samsung spillere en eksepsjonell og oppslukende spillopplevelse. Andregenerasjonsmodellen er vert for subtile forbedringer og økte tilkoblingsmuligheter samtidig som den beholder de bemerkelsesverdige egenskapene til forgjengeren. Selv om prisen kan ta motet fra enkelte potensielle kjøpere, kan de som søker en luksuriøs spillopplevelse finne det vel verdt investeringen.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er oppdateringsfrekvensen til Samsung Odyssey Ark-skjermen?

Samsung Odyssey Ark-skjermen tilbyr en maksimal oppdateringsfrekvens på 165Hz, noe som sikrer jevn og flytende spilling.

2. Støtter skjermen HDR?

Ja, skjermen er HDR10+-klassifisert, og gir brukerne levende og naturtro farger for en forbedret visuell opplevelse.

3. Kan skjermen justeres til en mindre størrelse?

Ja, skjermen har et praktisk alternativ for å redusere de aktive pikslene, noe som effektivt krymper skjermen til en 27-tommers størrelse.

4. Hvor mange tilkoblingsporter har Odyssey Ark-skjermen?

Den oppdaterte versjonen av skjermen inkluderer to HDMI 2.2-tilkoblinger, én HDMI 2.0-port og én DisplayPort 1.4-port, noe som gir brukerne økt fleksibilitet ved tilkobling av ulike enheter.

5. Hva er formålet med Ark Dial-fjernkontrollen?

Ark Dial-fjernkontrollen lar brukere enkelt justere innstillinger uten å måtte navigere gjennom menyene, noe som sikrer en problemfri spillopplevelse.