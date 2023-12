Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: En head-to-head sammenligning

Den svært etterlengtede utgivelsen av Samsung Galaxy S24-serien og den allerede tilgjengelige Google Pixel 8 har smarttelefonentusiaster til å summere av spenning. Med ryktelekkasjer og konkrete spesifikasjoner, la oss sammenligne de to flaggskipenhetene for å se hvordan de står opp mot hverandre.

Fra og med designet og skjermen ser det ut til at Pixel 8 har gjennomgått mer merkbare endringer sammenlignet med forgjengeren. Med avrundede former og et høyere sideforhold, ligner den på Galaxy S23 og potensielt Galaxy S24. Pixel 8 har en bakside av polert glass og en matt aluminiumsramme, mens den ikoniske kameralinjen sitter fremtredende på den øverste tredjedelen av telefonen.

På den annen side forventes Galaxy S24 å gi raffinement fremfor nyoppfinnelse. Den har mindre rammer, en litt større skjerm og flatere sider. Lekkede gjengivelser indikerer et design med hardere linjer, lik den nylige iPhone 15. Samsung-enheten forventes å komme i en rekke fargealternativer, inkludert Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet og Amber Yellow.

Videre til spesifikasjonene ryktes det at Galaxy S24 har en 6.2-tommers "Dynamic AMOLED 2X"-skjerm med Full HD+-oppløsning. Den forventes å bli drevet av enten et Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 eller Exynos 2400-brikkesett. I mellomtiden har Pixel 8 en 6.2-tommers 'Actua' OLED-skjerm med Full HD+-oppløsning. Den er utstyrt med Google Tensor G3-brikkesettet.

Når det gjelder kameraer, ryktes det at Galaxy S24 har et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultrabredt kamera og et 10 MP telefotokamera. Pixel 8 har på den annen side et 50 MP hovedkamera med optisk bildestabilisering, et 12 MP kamera og et 10.5 MP frontkamera.

Når det kommer til pris og tilgjengelighet, er Pixel 8 allerede på markedet, og starter på $699 for 128GB-modellen og $759 for 256GB-varianten. Når det gjelder Galaxy S24, antyder rykter en utgivelse i januar med en startpris på $799 for 128GB-modellen og $859 for 256GB-varianten.

Avslutningsvis tilbyr både Samsung Galaxy S24 og Google Pixel 8 imponerende spesifikasjoner og funksjoner. Det vil til slutt komme ned til personlige preferanser og merkelojalitet når du velger mellom de to. Smarttelefonentusiaster må vente på den offisielle utgivelsen av Galaxy S24 for å se om den lever opp til hypen.