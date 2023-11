OpenAI Board Shake-Up: Altman's Move to Microsoft Hangs in the Balance

I en vending av hendelser, er Sam Altmans forventede overgang til Microsoft etter hans uventede oppsigelse fra OpenAI kanskje ikke en fullført avtale likevel. Kilder nær saken avslører at Altman og medgründer Greg Brockman er åpne for ideen om å gå tilbake til OpenAI hvis styremedlemmene som sa opp stillingene sine trer til side. Denne avsløringen kommer midt i en eksodus av OpenAI-ansatte, inkludert styremedlem og sjefforsker Ilya Sutskever, som opprinnelig støttet Altmans fjerning. Det økte presset på styret har resultert i økt usikkerhet, med bare to av de resterende tre medlemmene som trenger å endre holdning for Altmans potensielle gjeninnsetting.

Mens Altman nylig uttalte på sosiale medier at «vi alle kommer til å jobbe sammen på en eller annen måte», noe som indikerer en pågående kamp, ​​antyder kilder at Altman, Brockman og selskapets investorer utforsker en grasiøs exit for det nåværende styret. En kilde beskriver Microsofts ansettelseskunngjøring som et midlertidig "holdemønster", og bemerker at oppløsningen var nødvendig før åpningen av aksjemarkedet. Både Altman og Microsoft er imidlertid fortsatt forpliktet til å sikre kontinuitet i driften for partnere og kunder til OpenAI.

Den interne maktkampen i OpenAI har vært nådeløs siden Altmans brå sparking, med flertallet av ansatte som er imot det nåværende styret på tre personer. I en betydelig utvikling har Sutskever, som tidligere hadde spilt en sentral rolle i fjerningen av Altman, nå stilt seg på linje med den avsatte medgründeren. Sutskevers vending ble reflektert i et åpent brev til styret, signert av flertallet av selskapet, der de ba om deres avgang og Altmans gjeninnsetting.

I mellomtiden har OpenAI-ansatte tatt til sosiale medier for å forsikre publikum om at de aktivt jobber for å opprettholde tjenestestabilitet og holde selskapet i gang jevnt under det pågående styrepresset. De gjenværende styremedlemmene i OpenAI inkluderer Adam D'Angelo, administrerende direktør i Quora, Tasha McCauley, tidligere administrerende direktør i GeoSim Systems, og Helen Toner, direktør for strategi ved Georgetowns senter for sikkerhet og ny teknologi.

Ettersom situasjonen utfolder seg, er fremtiden for Altmans overgang til Microsoft fortsatt usikker. Den potensielle returen av Altman og Brockman til OpenAI avhenger av styrets vilje til å tre til side, og forhandlinger fortsetter bak kulissene for å finne en løsning som tilfredsstiller alle involverte parter.

Kilde: The Verge

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Er Sam Altmans overgang til Microsoft bekreftet?

Nei, Altmans overgang til Microsoft etter hans oppsigelse fra OpenAI er ennå ikke ferdigstilt. Han og medgründer Greg Brockman er åpne for å returnere til OpenAI hvis de nåværende styremedlemmene trer til side.

2. Hvorfor forlater OpenAI-ansatte selskapet?

Masseeksodusen av OpenAI-ansatte er et resultat av styrets beslutning om å avslutte Sam Altman og den påfølgende maktkampen i selskapet. Ansatte viser sin støtte til Altman og ber om at styret trekker seg.

3. Hvem er de gjenværende styremedlemmene i OpenAI?

De nåværende styremedlemmene i OpenAI er Adam D'Angelo, administrerende direktør i Quora, Tasha McCauley, tidligere administrerende direktør i GeoSim Systems, og Helen Toner, direktør for strategi ved Georgetowns senter for sikkerhet og ny teknologi.

4. Hva er status på forhandlingene mellom Altman og styret?

Forhandlinger pågår for å finne en løsning som vil tillate Altman og Brockman å gå tilbake til OpenAI. Altman, Brockman og selskapets investorer jobber mot en grasiøs exit for styret.

5. Hvordan sikrer OpenAI-ansatte selskapets stabilitet?

OpenAI-ansatte har tatt til sosiale medier for å forsikre publikum om at de jobber iherdig for å opprettholde tjenestestabilitet og holde selskapet i drift under styrets pressede situasjon.