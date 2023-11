Newegg Black Friday-tilbud: Oppgrader din spill-PC med det kraftige RTX 4070 Ti grafikkortet

Ønsker du å ta spillopplevelsen din til neste nivå? Newegg har en spennende Black Friday-avtale på MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC-grafikkortet, og tilbyr det til den laveste prisen noensinne på bare $719.

RTX 4070 Ti er et beist av et grafikkort, utstyrt med 240 Tensor-kjerner og 60 ray tracing-kjerner, som leverer enestående ytelse for spillriggen din. Med en 4-nanometers TSMC-prosess og imponerende 35.8 milliarder transistorer, gir dette kortet et seriøst slag.

Et av høydepunktene til RTX 4070 Ti er dens uovertrufne ray-tracing-funksjoner. Benchmarks har vist at den overgår konkurrentene fra AMD og Intel når det gjelder ray-tracing-ytelse. NVIDIAs DLSS 3-programvare, inkludert den siste 3.5-oppdateringen med Ray Reconstruction, forbedrer kvaliteten på ray tracing i utvalgte titler, og gir en enda mer oppslukende spillopplevelse.

Når det kommer til spillytelse, skuffer ikke RTX 4070 Ti. I vår omfattende benchmark-testing viste den frem imponerende resultater på ultrainnstillinger med 4K-oppløsning. Enten du vil utforske store åpne verdener, delta i intense flerspillerkamper eller nyte visuelt imponerende spill, vil dette grafikkortet hjelpe deg med å gjøre det enkelt.

Med Black Friday-avtalen på Newegg er det nå det perfekte tidspunktet for å oppgradere spill-PC-en eller bygge en ny. Ikke gå glipp av denne muligheten til å gripe RTX 4070 Ti til en uslåelig pris og løfte spillopplevelsen din til nye høyder.

FAQ:

Spørsmål: Hva er hovedfunksjonene til MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafikkort?

A: RTX 4070 Ti har 240 Tensor-kjerner, 60 ray tracing-kjerner, en 4-nanometer TSMC-prosess og 35.8 milliarder transistorer.

Spørsmål: Hvorfor er ray tracing viktig for spillere?

A: Ray tracing-teknologi legger til realistisk belysning og refleksjoner til spill, og forbedrer den visuelle kvaliteten og innlevelsen.

Spørsmål: Hvordan er RTX 4070 Ti sammenlignet med konkurrentene fra AMD og Intel?

A: RTX 4070 Ti tilbyr overlegen ray-tracing-ytelse sammenlignet med AMD- og Intel-grafikkort.

Spørsmål: Kan RTX 4070 Ti håndtere spill med 4K-oppløsning?

A: Ja, RTX 4070 Ti yter beundringsverdig med 4K-oppløsning, slik at spillere kan glede seg over favoritttitlene sine med imponerende bilder.

Spørsmål: Hvor kan jeg finne denne Black Friday-avtalen?

A: Du finner avtalen på nettstedet til Newegg.