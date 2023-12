RTE kunngjør spennende nyttårsaftenshow arrangert av Patrick Kielty

RTE gjør seg klar for en spennende nyttårsfeiring med en spesialutgave av det ikoniske Late Late Show. I en avvik fra tradisjonen vil showet sendes på en søndag for første gang noensinne, og lover seerne en minneverdig kveld når de innleder 2024.

Den anerkjente TV-personligheten Patrick Kielty vil overta roret som vert for denne ekstravaganzaen på slutten av året. Forvent et stjernespekket utvalg av spesielle gjester som pryder Donnybrook-settet, og bidrar til den festlige atmosfæren. Kielty, kjent for sin karisma og raske vidd, vil delta i livlige samtaler med en rekke kjente fjes.

I følge RTE-guiden vil nyttårsspesialen være fylt med overraskelser og mye spenning, og tjene som et farvel til året før. Seerne kan forvente en uforglemmelig utsendelse til 2023 og en varm velkomst til det nye året, full av håp og forventning.

I år vil Late Late Show New Year's-spesialen gå head-to-head med Graham Norton-showet, som kan skilte med en imponerende gjesteserie med stjerner som Emma Stone og Mark Ruffalo. Det kommer garantert til å bli en tøff konkurranse om seernes oppmerksomhet, ettersom begge programmene kjemper om tittelen på den ultimate nyttårsaften-sendingen.

Følg med på RTE One fra 10.15 til 11.45 på nyttårsaften for å fange Patrick Kielty i aksjon. Etter hans fengslende vertskap vil han gi stafettpinnen til Anna Geary for nedtellingen til midnatt. Ikke gå glipp av denne ekstraordinære kvelden med underholdning og feiring, da RTE bringer glede og spenning til seernes hjem over hele verden.