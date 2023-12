RTE kunngjør spennende nyttårsaftenshow arrangert av Patrick Kielty

RTE gjør seg klar for en utrolig nyttårsfeiring med en spesialutgave av The Late Late Show. I år vil det ikoniske chatteshowet sendes på en søndag for første gang, og gir en ny vri på høytiden. Den anerkjente TV-programlederen Patrick Kielty vil stå i spissen for showet, og lover en uforglemmelig ekstravaganza på slutten av året.

RTE-guiden som ble utgitt denne uken ga noen spennende detaljer om hva seerne kan forvente av denne spesielle produksjonen. I følge beskrivelsen vil showet være fylt med stjernespekkede opptredener og overraskelser som vil la publikum glede seg over ankomsten av 2024. Patrick Kielty vil delta i livlige samtaler med en svingdør av spesielle gjester, og sikre en underholdende og engasjerende opplevelse for alle.

Mens RTEs nyttårsaften-spesial lover å bli en begivenhet som må ses, vil den også møte tøff konkurranse fra det populære Graham Norton-showet. Med gjester som Emma Stone og Mark Ruffalo, trekker Graham Norton-showet alt for å fengsle publikum. Patrick Kielty er imidlertid ikke fremmed for å være vertskap for høyprofilerte arrangementer, og han vil garantert bringe sin egen unike karisma og sjarm til nyttårsaften-utgaven av The Late Late Show.

Følg med på RTE One på nyttårsaften fra 10.15 til 11.45 for en kveld fylt med latter, underholdning og forventning. Når klokken tikker mot midnatt, vil Patrick Kielty overlate tøylene til Anna Geary for den spennende nedtellingen til nyttår. Ikke gå glipp av denne uforglemmelige feiringen når vi tar farvel til 2023 og ønsker 2024 velkommen med stil og stil.