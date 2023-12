RTE kunngjør spennende nyttårsaftenshow med Patrick Kielty

RTE gjør seg klar for en elektriserende nyttårsaften med kunngjøringen av en spektakulær Late Late Show-spesial. Tradisjonen bryter vil det ikoniske chatteshowet sendes på en søndag for aller første gang, og lover seerne en minneverdig avslutning på året. Den anerkjente programlederen Patrick Kielty vil overta roret, og arrangere et spennende show som starter kl 10.15 på nyttårsaften.

Spesialproduksjonen, avduket i den siste RTE-guiden, lover å bli en sensasjonell ekstravaganza som vil ha deg på kanten av setet. En mengde overraskende kjendisgjester vil pryde Donnybrook-settet, og legge til den festlige atmosfæren og sikre en uforglemmelig opplevelse. Når vi tar farvel med det siste året og ønsker velkommen i 2024, vil Kielty delta i livlige samtaler med gjestene sine, og gi seerne underholdning og innsikt i stjernenes verden.

Mens Graham Norton-showet er kjent for sitt nyttårsspesial, som vil inneholde fremtredende skikkelser som Emma Stone og Mark Ruffalo i år, vil Late Late Show utvilsomt gi det løp for pengene. Fra 10.15 til 11.45 vil Patrick Kielty kommandere scenen, og fengsle publikum med sin sjarm og vidd. Etterpå vil Anna Geary sømløst ta over, og lede nedtellingen til nyttår.

På nyttårsaften, la Late Late Show være din destinasjon for utrolig underholdning og et farvel til det siste året som ingen andre. Still inn på RTE One for å bli med Patrick Kielty og en stjernespekket lineup som gjør denne nyttårsaften virkelig uforglemmelig.