Joan Dangerfields Hollywood Hills Residence: En skjult perle som venter på match

Joan Dangerfields fantastiske moderne art deco-residens i hjertet av Los Angeles har fanget oppmerksomheten til eiendomsentusiaster. Plassert i den ettertraktede Bird Streets-enklaven, har dette arkitektoniske vidunderet nylig dukket opp igjen på markedet med fornyet sjarm. Med en prisantydning på 17 millioner dollar, et nytt perspektiv og fornyet interiør, lover det en livsstil uten sidestykke.

Eiendommen ble opprinnelig kjøpt av Joan Dangerfield, enken etter komedielegenden Rodney Dangerfield, for nesten to tiår siden for 6.25 millioner dollar, og gjenspeiler hennes kresne smak og kjærlighet til moderne design. Eiendommen tilbyr en romslig to-etasjers struktur med fire soverom, seks bad og over 5,400 kvadratmeter boareal. Gulv-til-tak-vegger av glass tilbyr en fantastisk panoramautsikt, som strekker seg fra det pulserende bybildet i Downtown LA til det rolige vannet i havet og Catalina Island.

Så hvorfor har dette arkitektoniske mesterverket dvelet på markedet? Til tross for sin sammenlignbare konkurransedyktige pris, har fullpristilbudene som er mottatt så langt introdusert kompleksiteter som avskrekket potensielle kjøpere. Fra å kreve selgerfinansiering til intrikate beredskapssituasjoner, ser det ut til at det har vært mer utfordrende å finne den rette matchen for denne unike eiendommen enn forventet.

Likevel tilbyr denne boligen mer enn bare fantastisk utsikt. Tilgang via en inngjerdet innkjørsel, er boligen tilbaketrukket bak frodige grøntområder, noe som sikrer privatliv og ro. En slående art deco-inspirert entré ønsker besøkende velkommen inn i en dobbelhøy foaje, med et sirkulært takvindu utsmykket med en elegant lysekrone. Det primære oppholdsområdet viser en sentral stue med gulv-til-tak-vinduer, som inviterer til pittoresk utsikt innendørs.

Videre har boligen en stue ved peis som åpner sømløst til en bakgårdsoase med et evighetsbasseng, spa, bålplass og til og med en byste av Rodney Dangerfield selv. En terrazzokledd uteplass og et luksuriøst gourmetkjøkken fullfører lokket, noe som gjør det til en underholders drøm.

Denne eksklusive oppføringen holdes av Aaron Kirman fra AKG | Christie's International Real Estate, et pålitelig navn på markedet for luksuseiendom. Med sin karakteristiske design, enestående utsikt og oppdaterte interiører, er Joan Dangerfields bolig en skjult perle som venter på å bli oppdaget av dens perfekte match.

