Bygg en fremtid med flerutdannede roboter

Lerrel Pinto, en informatikkforsker ved New York University, har blitt anerkjent som en av MIT Technology Reviews 2023 Innovators Under 35. Pintos fokus er å lage roboter som kan være en mer integrert del av livene våre ved å utføre oppgaver utover bare støvsuging. Han har som mål å utvikle roboter som kan hjelpe til med husarbeid, eldreomsorg, rehabilitering og være tilstede når det trengs.

Trening av flerutdannede roboter krever imidlertid en betydelig mengde data. For å møte denne utfordringen bruker Pinto en teknikk som kalles selvstyrt læring. Denne tilnærmingen innebærer at roboter samler inn data mens de lærer, slik at de kan forbedre ferdighetene sine autonomt. Arbeidet hans på dette området har blitt svært anerkjent og blir sett på som et betydelig skritt i å kombinere maskinlæring og robotikk.

Pinto erkjenner at nyere fremskritt innen kunstig intelligens, spesielt store språkmodeller, har vært sterkt avhengig av enorme datasett hentet fra internett. Denne tilnærmingen er imidlertid ikke mulig for trening av roboter. I motsetning til selvkjørende biler, som akkumulerer data fra millioner av timer på veien, krever husholdningsroboter timer med opptak som skildrer ulike oppgaver i forskjellige omgivelser.

I 2016 oppnådde Pinto en milepæl ved å lage verdens største robotikkdatasett, der roboter genererte og merket treningsdataene sine uten menneskelig tilsyn. Siden den gang har han og kollegene utviklet læringsalgoritmer som lar roboter forbedre seg ved å lære av feil. Feil, som at en robotarm gjentatte ganger ikke klarer å gripe et objekt, kan brukes til å trene modeller som lykkes med å utføre oppgaven.

En annen tilnærming Pinto utforsker innebærer å etterligne menneskelige handlinger. Ved å observere mennesker åpne dører, lærer roboter å gjøre det selv og kontinuerlig legge til datasettet. Jo flere dører de er vitne til at mennesker åpner, desto større er sjansene deres for å lykkes med å åpne nye dører.

Pintos nåværende prosjekt innebærer å rekruttere frivillige til å spille inn videoer av seg selv som manipulerer ulike gjenstander i hjemmene deres ved hjelp av smarttelefoner montert på rimelige verktøy. Denne datainnsamlingen, kombinert med effektive læringsalgoritmer, lar roboter lære fingernem atferd med minimal treningstid.

Ved å gi roboter deres «store-språk-modell-øyeblikk», har Pinto som mål å låse opp en ny æra innen AI. Hans tro er at intelligens er ment å skape bevegelse og endring i verden, en evne som fysiske skapninger som roboter besitter.

