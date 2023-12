Ekstra lemmer: Fremtiden til forsterkede menneskelige evner

By

Forskere ved Swiss Federal Institute of Technology Lausanne har gjort en banebrytende oppdagelse som kan revolusjonere måten mennesker kontrollerer robotarmer på. Ved å kombinere øyebevegelser og diafragmasammentrekninger kan enkeltpersoner lære å betjene en tredje robotarm uten problemer. Denne teknologien åpner opp en verden av muligheter for kirurger, industriarbeidere og forskjellige andre yrker der en ekstra lem kan vise seg å være uvurderlig.

I motsetning til tradisjonelle proteser som er avhengige av eksisterende nerveforbindelser hos amputerte, krever disse utvidede enhetene opprettelsen av helt nye forbindelser, noe som gjør dem mer utfordrende å konstruere. Giulia Dominijanni og hennes teams eksperimenter har imidlertid vist at hjernen vår er bemerkelsesverdig tilpasningsdyktig og i stand til intuitivt å kontrollere disse ekstra lemmene.

Dominijanni, en ingeniør selv, vitner om den enkle og naturlige opplevelsen. Hun forklarer hvor mye hun ville satt pris på å ha en ekstra arm til oppgaver som lodding. Lignende følelser kan gjentas av fagfolk i ulike sektorer som kan dra nytte av denne teknologien.

Forskerne har også undersøkt muligheten for å kontrollere disse armene ved å bruke vestigiale øremuskler. Disse musklene, som en gang ble brukt av våre forfedre for å forbedre hørselen, kan enten erstatte eller supplere den eksisterende membrankontrollen. Designmulighetene er enorme, alt fra å ha to ekstra armer til en enkelt arm med økte frihetsgrader.

Selv om de potensielle bruksområdene er mange, vil disse utvidede lemmene sannsynligvis forbli dyre dingser, i likhet med dagens virtuelle virkelighetsbriller. Industriarbeidere kunne få bedre kontroll over maskineri, søk- og redningsteam kunne navigere i ruiner raskt, og medisinske fagfolk kunne gi raskere hjelp. Hverdagsoppgaver for allmennheten kan også bli mer håndterbare ved hjelp av disse ekstra lemmene.

Ettersom forskere fortsetter å gjøre fremskritt i riket av utvidede menneskelige evner, lover fremtiden for en verden der ekstra lemmer ikke lenger er begrenset til science fiction, men blir en håndgripelig realitet.

