Reliance Industries planlegger store investeringer i Vest-Bengal

Reliance Industries, ledet av styreleder Mukesh Ambani, har bekreftet en betydelig investering på ₹45,000 20,000 crore i Vest-Bengal. I tillegg til dette planlegger konglomeratet også å investere ytterligere Rs. 7 millioner kroner de neste tre årene. Denne nyheten ble annonsert under den XNUMX. utgaven av Bengal Global Business Summit i Kolkata.

Ambani avslørte at størstedelen av investeringene vil være fokusert på tre nøkkelsektorer - telekom, detaljhandel og bioenergi. Med den raske utrullingen av Jio Fiber og Air Fibre, har Reliance som mål å forvandle hvert hjem i Bengal til et smart hjem. Denne transformasjonen forventes å skape nye sysselsettings- og gründermuligheter for millioner av mennesker i regionen. Ambani uttrykte sin optimisme og uttalte at Bengal har potensialet til å tiltrekke seg førsteklasses talent, ikke bare fra India, men fra hele verden.

Reliance Retail, et datterselskap av Reliance Industries, vil også utvide sitt fotavtrykk i Vest-Bengal. Selskapet planlegger å øke antallet butikker fra 1000 til 1200 i løpet av de neste to årene. Denne utvidelsen forventes å støtte hundrevis av MSME-er (mikro-, små og mellomstore bedrifter) og gi dem en enestående distribusjonsrekkevidde over hele India.

Ambani fremhevet også Reliances forpliktelse til bioenergi. Konglomeratet har blitt Indias største bioenergiprodusent, ved å bruke sin egen urfolksutviklede teknologi. Ambani kunngjorde planer om å etablere 100 anlegg for komprimert biogass (CBG) i løpet av de neste tre årene, med bruk av landbruksrester og organisk avfall. I tillegg vil Reliance hjelpe bønder med å dyrke energiplantasjer i stor skala, bidra til å redusere karbonutslipp og produsere organisk gjødsel.

Gjennom disse investeringene i telekom, detaljhandel og bioenergi, har Reliance Industries som mål å bidra til delt velstand, teknologisk innovasjon, inkludering og harmoni for befolkningen i Bengal.

FAQ

Hvilke områder planlegger Reliance Industries å investere i Vest-Bengal?

Reliance Industries planlegger å investere i områdene telekom, detaljhandel og bioenergi i Vest-Bengal.

Hvor mange butikker planlegger Reliance å etablere i Vest-Bengal?

Reliance Retail, et datterselskap av Reliance Industries, planlegger å øke antallet butikker fra 1000 til 1200 i løpet av de neste to årene.

Hva er Reliances plan innen bioenergi?

Reliance Industries har som mål å etablere 100 anlegg for komprimert biogass (CBG) i løpet av de neste tre årene og bistå bønder med å dyrke energiplantasjer i stor skala. Disse initiativene vil bidra til å redusere karbonutslipp og produsere organisk gjødsel.