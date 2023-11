Housemarque Game Director forlater etter 14 år

By

I en overraskende kunngjøring har Housemarques spilldirektør, Harry Krueger, avslørt at han forlater studioet etter en imponerende 14 år lang løpetur. Krueger, mest kjent for sitt arbeid med det kritikerroste Returnal, ledet teamet gjennom utviklingen av det etterlengtede PlayStation 5-spillet. Hans avgang markerer en betydelig endring for studioet, men Housemarque er fortsatt optimistisk med tanke på fremtiden.

Gjennom hele sin periode i Housemarque har Krueger vært med på å forme studioets bane. Fra deres tidligere arkadeinspirerte titler som Outland, Resogun og Nex Machina, til den banebrytende suksessen til Returnal, har Kruegers visjon og lidenskap vært avgjørende for studioets vekst og suksess.

Krueger uttrykte sin dype takknemlighet for sin tid i Housemarque, og sa: "Det har vært en ære å følge Housemarque på denne reisen. Vi ristet virkelig himmelens søyler sammen, og jeg vil for alltid være stolt av alle de fantastiske tingene vi har oppnådd som studio.»

Selv om Krueger ikke avslørte den spesifikke årsaken til hans avgang, forsikret han fansen om at han drar med optimisme for fremtiden. Han nevnte et spennende nytt prosjekt på gang og uttrykte tillit til Housemarques talentfulle team, samt den kontinuerlige støtten fra Sony og PlayStation Studios.

Housemarques daglige leder og medgründer, Ilari Kuittinen, anerkjente Kruegers betydelige bidrag, og understreket virkningen og visjonen han brakte til studioet. Kuittinen fremhevet også gjenfødelsen av "Arcade" i Returnal og uttrykte entusiasme for fremtidige ledere for å bygge videre på denne suksessen.

Mens Housemarque beveger seg fremover, forbereder de seg for tiden på sitt "nye store prosjekt", som har skapt begeistring blant fansen. Selv om ingen detaljer om prosjektet har blitt avslørt ennå, har det blitt bekreftet at studioets neste spill vil være en ny IP.

Med det nylige oppkjøpet av Sony i juni 2021 og suksessen til Returnal, er Housemarque klar for fortsatt vekst og innovasjon. Fans kan forvente gode ting fra studioet når de navigerer i denne overgangen og tar fatt på neste kapittel av reisen.

FAQ

1. Hvem er Harry Krueger?

Harry Krueger er en spillregissør som har jobbet i Housemarque i 14 år. Han er mest kjent for sin rolle i utviklingen av Returnal, et kritikerrost PlayStation 5-spill.

2. Hvorfor forlater Harry Krueger Housemarque?

Den nøyaktige årsaken til Harry Kruegers avgang fra Housemarque er ikke avslørt. Han uttrykte imidlertid takknemlighet for tiden i studio og nevnte et spennende nytt prosjekt på gang.

3. Hva er Housemarques neste prosjekt?

Housemarques neste prosjekt er for tiden under wraps, men det er bekreftet at det vil være en ny IP. Fansen venter spent på ytterligere detaljer om dette etterlengtede spillet.

4. Hvordan har Harry Krueger påvirket Housemarque?

Harry Krueger har spilt en viktig rolle i å forme Housemarques bane. Hans lidenskap og retning har vært medvirkende til studioets vekst, spesielt med suksessen til Returnal og revitaliseringen av "Arcade"-sjangeren.

5. Hva bringer fremtiden for Housemarque?

Til tross for Harry Kruegers avgang, er Housemarque fortsatt optimistisk med tanke på fremtiden. Med støtte fra Sony og PlayStation Studios, samt deres talentfulle team, er studioet klar for fortsatt suksess og innovasjon.