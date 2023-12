Ikonisk Lancaster County Restaurant og Petting Zoo til salgs

By

Sammendrag: Etter mer enn fem tiår i drift, er den elskede Pretzel Hut i Lancaster County nå på markedet. Eiendommen, som inkluderer en stor dyrehage og et populært spisested, har blitt oppført for salg for 850,000 XNUMX dollar.

I en overraskende vending har Pretzel Hut, et kjært landemerke i Lancaster County, blitt lagt ut for salg. Dette ikoniske etablissementet, som har gledet besøkende i over 50 år, søker nå nytt eierskap.

Pretzel Hut ligger på en enorm eiendom ved 2224 Furnace Hills Pike, og kan skilte med en vidstrakt husdyrhage som okkuperer fem hektar med skogkledd land. Ved siden av dyrehagen huser eiendommen også et sjarmerende spisested som strekker seg over 2,277 kvadratmeter. Utendørs kan gjester nyte måltidene sine ved et av 20 piknikbord, mens innendørs er det ytterligere 45 plasser tilgjengelig.

Bekvemmeligheten er ikke kompromittert på denne ekstraordinære beliggenheten, siden eiendommen tilbyr rikelig med parkeringsplasser for 45 til 50 biler.

Bygget i 1967, har Pretzel Hut bestått tidens tann og er fortsatt i upåklagelig stand. Spisestedet, kjent for sine appetittvekkende burgere, smørbrød, cheesesteaks, iskrem, brus og, selvfølgelig, kringler, fungerte som hjertet og sjelen til etablissementet.

Howard Hanna Real Estate håndterer salget av denne unike eiendommen, med Tommy Long som noteringsagent. Potensielle kjøpere med en lidenskap for å bevare Lancaster Countys rike arv vil garantert gjenkjenne den utrolige muligheten som venter ved Pretzel Hut.

Følg med for ytterligere oppdateringer om fremtiden til denne kjære etableringen etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig. The Pretzel Hut bevarer et stykke historie som bare venter på at neste kapittel skal utfolde seg.