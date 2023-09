Americana Motor Hotel: En retro-futuristisk oase på rute 66

Ligger i den vakre byen Flagstaff, gjennomgikk Americana Motor Hotel nylig en fullstendig transformasjon, og ga et snev av retro-futurisme til dette historiske landemerket på Route 66. Ledet av Practice Hospitality, et anerkjent hotelladministrasjonsselskap, tilbyr Americana Motor Hotel nå gjestene en uforglemmelig opplevelse med sin unike design, gjennomtenkte fasiliteter og førsteklasses beliggenhet.

Designet til Americana Motor Hotel henter inspirasjon fra Flagstaffs naturlige underverk og rike månehistorie, og er en blanding av nostalgi fra midten av århundret og moderne estetikk. Andrew Alford, hoveddesigneren, inkorporerte dristige farger, geometriske mønstre og kunstneriske elementer inspirert av det omkringliggende landskapet. Denne oppmerksomheten på detaljer skaper en snodig atmosfære, med skjulte referanser til astronomi og Route 66 i hele eiendommen.

Gjesterommene på Americana Motor Hotel utstråler rustikk futurisme, og kombinerer varme jordfarger med treteksturer og rike tekstiler. Iøynefallende tepper med virvlende striper, hodegjerder som minner om skitøy fra 1970-tallet og original kunst som feirer Flagstaffs ikoniske bartrær, skaper en unik og innbydende atmosfære. Til og med dusjutstyret og hvite fliser ble valgt for å hylle NASAs Apollo-månelandingsutstyr.

Hotellets lobby ønsker gjester velkommen med et vintage reisebrosjyrestativ, som gir et snev av nostalgi til innsjekkingsopplevelsen. Kunnskapsrike medarbeidere er tilgjengelige for å gi informasjon om området, og lobbyen tilbyr komfortable sitteplasser, brettspill og et butikkområde fylt med diverse varer og suvenirer. Gjestene kan også benytte seg av den felles banketten, utstyrt med strømuttak, noe som gjør den perfekt for fjernarbeid.

Utenfor har Americana Motor Hotel en romslig bakgård, hvor gjestene kan slappe av ved det oppvarmede bassenget året rundt, spille hagespill, slappe av i en hengekøye eller samles rundt ildstedene for å dele reisehistorier. Naturentusiaster vil sette pris på teleskopene som er tilgjengelige for stjernekikking og syklene som tilbys for å utforske byen.

Som et kjæledyrvennlig hotell tar Americana Motor Hotel imot lodne følgesvenner i alle størrelser. Eiendommens inngjerdede "Barkyard" gir et trygt sted for kjæledyr å strekke på bena, mens en praktisk hundevaskestasjon sørger for at de holder seg rene og komfortable. I tillegg er hotellets engasjement for bærekraft tydelig i valget av hermetiserte drikker i aluminium, gjenbrukbare vannflasker og tørketolerant landskap.

Flagstaff, kjent som "City of Seven Wonders", tilbyr uendelige muligheter for eventyr. Enten du besøker Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory eller noen av regionens utendørsdestinasjoner, fungerer Americana Motor Hotel som den perfekte basecampen for utforskning. Etter en dag med fotturer, skigåing eller utforsking av naturens underverk, kan gjestene trekke seg tilbake til komforten til Americana Motor Hotel og slappe av i de velutstyrte rommene.

