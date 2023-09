The Red Fire Ant: En ny invasiv art i Europa

En fersk studie har avslørt at den røde brannmauren, kjent vitenskapelig som Solenopsis invicta, er funnet i Europa for første gang. Innfødt til Sør-Amerika, har denne invasive arten spredt seg raskt over USA, Mexico, Karibia, Kina og Australia i løpet av det siste århundret. Nå har den kommet til Sicilia i Italia.

Røde ildmaur er kjent for å være aggressive og stikket deres kan forårsake smerte og allergiske reaksjoner. De kan også forårsake skade på avlinger og lokale økosystemer. Forskere har identifisert 88 røde ildmaurreir nær byen Syracuse på Sicilia, som dekker et område på 5 hektar. Hovedforfatter av studien, Mattia Menchetti, uttaler at å finne denne arten i Italia var en overraskelse, men ikke uventet.

Mens røde ildmaur tidligere hadde blitt funnet i importerte produkter i Spania, Finland og Nederland, er dette den første bekreftede kolonien i Europa. Koloniene ble oppdaget i et forstadsområde til Syracuse, men det er uklart hvordan eller når de kom dit. Forskere tror at maurene kan ha kommet til et transittpunkt med betydelig menneskelig aktivitet, for eksempel byens havn. Lokale rapporter indikerer en økning i maurstikk siden 2019.

Genetisk analyse tyder på at maurene mest sannsynlig sprer seg fra USA eller Kina, hvor Solenopsis invicta også er en invasiv art. Forskerne advarer om at maurene snart kan spre seg over hele Europa, da 7 % av kontinentet, inkludert større byområder, har et passende klima for arten.

Invasive arter som den røde brannmauren har betydelige økonomiske og økologiske konsekvenser. I følge en FN-støttet rapport koster de verden minst 423 milliarder dollar årlig, driver utryddelse av planter og dyr, truer matsikkerheten og forverrer miljøkatastrofer.

Kilde: CNN