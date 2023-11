Museatferd og hjerneaktivitet: Dechiffrering av forbindelsen

By

Mus er svært aktive skapninger, ofte engasjert i ulike bevegelser og atferd. Enten det er å stelle, snuse eller rykke i værhårene, genererer disse handlingene nevrale signaler som spenner over forskjellige områder av hjernen. Selv om disse signalene gir et innblikk i en muss aktiviteter fra øyeblikk til øyeblikk, forblir deres nøyaktige betydning unnvikende.

I en banebrytende studie har forskere ved HHMIs Janelia Research Campus utviklet et verktøy kalt Facemap, som utnytter dype nevrale nettverk for å etablere en kobling mellom en muss ansiktsbevegelser (øye, værhår, nese og munn) og nevrale aktivitet i hjernen. Ved å forstå hvordan denne spontane atferden korrelerer med hjerneomfattende signaler, håper forskerne å avdekke mysteriene til nevrale representasjon.

Atika Syeda, en doktorgradsstudent i Stringer Lab og hovedforfatter av studien, forklarer målet: å identifisere atferden representert i spesifikke hjerneregioner og forbedre sporingsmekanismene. Tidligere arbeid fra Janelia-gruppeledere Carsen Stringer og Marius Pachitariu viste at tilsynelatende tilfeldig hjerneaktivitet faktisk er drevet av disse spontane bevegelsene. Imidlertid er de underliggende mekanismene fortsatt dårlig forstått.

Utviklingen av Facemap representerer et betydelig fremskritt innen dekoding av hjerneomfattende signaler. Ved å spore og analysere ansiktsbevegelser kan forskere få innsikt i den spesifikke atferden og aktivitetene som nevronene representerer. Dette verktøyet åpner nye veier for å avdekke det intrikate forholdet mellom museatferd og hjerneaktivitet.

Etter hvert som forskningen skrider frem, håper forskerne at en klarere forståelse av disse sammenhengene vil kaste lys over hvordan hjernen behandler og bruker informasjon fra ansiktsbevegelser. Ved å dekode den nevrale representasjonen av atferd, har denne forskningen potensial til å betydelig fremme vår kunnskap om hjernefunksjon og gi verdifull innsikt for fremtidige studier.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er Facemap?

Facemap er et verktøy utviklet av forskere ved HHMIs Janelia Research Campus. Den bruker dype nevrale nettverk for å etablere en forbindelse mellom en muss ansiktsbevegelser og nevrale aktivitet i hjernen.

Spørsmål: Hva er betydningen av å studere museatferd og hjerneaktivitet?

Å studere museatferd og hjerneaktivitet kan gi verdifull innsikt i hvordan hjernen behandler og representerer informasjon. Ved å forstå den nevrale representasjonen av spesifikk atferd, kan forskere få en dypere forståelse av hjernens funksjon.

Spørsmål: Hvordan fungerer Facemap?

Facemap sporer og analyserer ansiktsbevegelser, som øye-, værhår-, nese- og munnbevegelser, hos mus. Den relaterer deretter denne informasjonen til den tilsvarende nevrale aktiviteten i hjernen, og gir innsikt i atferden representert av spesifikke hjerneregioner.

Spørsmål: Hva er potensielle anvendelser av denne forskningen?

Denne forskningen har potensial til å forbedre vår forståelse av hjernens funksjon og kan ha implikasjoner for ulike felt, inkludert nevrovitenskap, psykologi og medisin. Det kan bidra til fremskritt i å forstå hjernesykdommer og utvikle målrettede terapier.