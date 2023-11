The New Era of Industrial Computing: Vi introduserer EDATECs Raspberry Pi 5 Panel PC

I et banebrytende grep har EDATEC lansert sitt første industriprodukt basert på Raspberry Pi 5. Denne innovative panel-PC-en, tilgjengelig i 7 og 10-tommers varianter, er spesielt designet for industrielle applikasjoner. Priset til $258, tilbyr den en imponerende pakke som inkluderer en Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM, noe som gjør den til en kraftig og allsidig løsning for industrielle databehov.

Panel-PCen har en høyoppløselig TFT LCD med LED-bakgrunnsbelysning, som gir skarpe bilder og levende farger. 7-tommersmodellen har en oppløsning på 1024×600, mens den større 10-tommersvarianten byr på en enda mer imponerende oppløsning på 1280×800. Begge skjermene støtter 10-punkts multi-touch-funksjonalitet, noe som gir intuitiv og presis interaksjon.

En av de mest spennende funksjonene til EDATEC-panel-PCen er potensialet for et trippelskjermoppsett. Ved å eksponere begge mikro-HDMI-portene kan brukere utvide arbeidsområdet og øke produktiviteten. Denne fleksibiliteten åpner for nye muligheter for multitasking og multitasking i industrielle miljøer.

Mens dataarket antyder tilgjengeligheten av et valgfritt kamera, forblir detaljer om kompatibilitet ukjente. Ikke desto mindre kan dette tillegget i stor grad forbedre panel-PC-ens funksjonalitet, enten det er et USB-kamera eller kompatibelt med offisielle Raspberry Pi-kameraer.

EDATEC-panel-PCen er designet med holdbarhet i tankene, og er konstruert av solid aluminium, noe som sikrer dens motstandskraft i tøffe industrielle omgivelser. Skjermens hardhetsgrad på 6H gir ekstra beskyttelse mot riper og støt, noe som øker levetiden og påliteligheten.

Raspberry Pi 5, sikkert festet på baksiden av skjermen, gir enkel tilgang til alle porter. Det er imidlertid verdt å merke seg at det ikke er noen GPIO-utbrudd, og aluminiumsdekselet ser ut til å passivt avkjøle Raspberry Pi for å redusere potensielle oppvarmingsproblemer.

For å imøtekomme ulike krav tilbyr EDATEC to versjoner av panel-PCen på Aliexpress. $258-modellen inkluderer 10-tommers skjerm, en Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM og et 32 ​​GB microSD-kort. Når du dekoder Aliexpress-oppføringen, ser det ut til at det ikke er noe kamera inkludert i denne varianten.

Med EDATECs Raspberry Pi 5 Panel PC kan industrikunder nå nyte fordelene med denne banebrytende teknologien. Denne kraftige og funksjonsrike løsningen åpner for nye muligheter innen industriell databehandling, og revolusjonerer måten virksomheter opererer på i ulike sektorer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvordan skiller EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC seg fra andre industrielle datamaskiner?

EDATEC-panel-PCen skiller seg ut ved å bruke Raspberry Pi 5, som tilbyr kraftige datafunksjoner til en rimelig pris. Dens kompakte formfaktor, allsidighet og enkle integrasjon med eksisterende systemer gjør den til et utmerket valg for industrielle applikasjoner.

2. Kan jeg koble flere skjermer til EDATEC panel-PC?

Ja, panel-PCen har to mikro-HDMI-porter, noe som gir mulighet for et trippelskjermoppsett. Denne funksjonen øker produktiviteten, slik at brukerne kan jobbe på tvers av flere skjermer samtidig.

3. Er EDATEC-panel-PC-en kompatibel med Raspberry Pi-kameraer?

Mens panel-PCen nevner et valgfritt kamera, er kompatibilitetsdetaljene fortsatt usikre. Det er ennå ikke avklart om det er kompatibelt med de offisielle Raspberry Pi-kameraene eller om det støtter USB-kameraer.

4. Hvordan avkjøles Raspberry Pi i EDATEC panel-PC?

EDATEC panel-PC er designet med tanke på passiv kjøling. Aluminiumsdekselet avleder effektivt varme fra Raspberry Pi 5, og sikrer optimal ytelse i industrielle miljøer.

5. Hva er de tilgjengelige variantene av EDATEC panel-PC?

EDATEC tilbyr to varianter av panel-PCen på Aliexpress: 7-tommersmodellen og 10-tommersmodellen. Hver variant tilbyr forskjellige skjermstørrelser og oppløsninger, og dekker ulike industrielle databehov.