Raleigh selger land til Habitat for Humanity for rimelig boligutvikling

Byens ledere i Raleigh har gjort et betydelig grep for å møte de økende boligkostnadene ved å selge et stykke land til en verdi av over $650,000 1 til Habitat for Humanity i Wake County for bare $XNUMX. Eiendommen, som ligger i nærheten av GoRaleigh Park-and-Ride-området på Poole Road, vil bli brukt til bygging av ni rekkehus som en del av Habitat for Humanitys Old Poole Place-nabolagsprosjekt. Denne utviklingen tar sikte på å tilby rimelige boligalternativer for inntektskvalifiserte, førstegangsboligkjøpere.

Av de ni rekkehusene vil to bli gjort rimelige for husholdninger som tjener opptil 60 % av Area Median Income (AMI), med et maksimalt inntektstak på $67,980 for en familie på fire. De resterende syv rekkehusene vil være rimelige for husholdninger som tjener opptil 80 % av AMI, med et tak på $90,650 322,000 for en familie på fire. Byen anslår de opprinnelige salgsprisene til å være rundt $60 354,000 for de som oppfyller 80% AMI-grensen og omtrent $XNUMX XNUMX for de som oppfyller XNUMX% AMI-grensen.

Bysjef Marchell Adams-David uttrykte begeistring over muligheten for rimelig boligeierskap, og uttalte at byen konsekvent har gitt muligheter for rimelige boliger gjennom året. Dette partnerskapet med Habitat for Humanity vil tillate ni flere familier å kjøpe rimelige hjem og forbedre tilgangen til offentlig transport for innbyggerne i Old Poole Place-området.

I tillegg til det rimelige tomtesalget, kan husholdninger også være kvalifisert for opptil $45,000 XNUMX gjennom Raleighs Homebuyer Assistance Program, som hjelper med forskuddsbetalinger og andre avsluttende kostnader for å redusere den totale prisen på boligene ytterligere. Ved å subsidiere rimelige utbygginger og gjøre land tilgjengelig til reduserte kostnader, har byen som mål å støtte utviklere i å opprettholde rimelige boliger i samfunnet.

Habitat Wake-sjef Patricia Burch uttrykte takknemlighet for byens langsiktige partnerskap, og fremhevet den positive effekten samarbeidet vil ha for å øke tilgangen til boliger for alle i samfunnet. Dette initiativet er i tråd med Habitat for Humanitys oppdrag om å tilby trygge og rimelige hjem til de som trenger det.