Designe SMART-bokser for å minimere støyinterferens på radioteleskopplasser

Et tverrfaglig team av eksperter har utviklet en innovativ løsning for å minimere støyinterferens på radioteleskopplasser. Radioteleskoper er avhengige av å fange opp svake radiosignaler fra fjerne kosmiske kilder, og enhver form for støy kan forstyrre eller forvrenge disse signalene, og hemme astronomiske studier. Derfor er det avgjørende å opprettholde et stille miljø på teleskopstedet.

For å løse dette problemet har teamet designet avanserte "SMART-bokser" for å drive Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) teleskopet i Vest-Australia. Disse SMART-boksene er utstyrt for å eliminere støy forårsaket av elektronisk utstyr som Wi-Fi, mobiltelefoner, teleskopmaskiner og andre dingser i og rundt radioanlegget.

Med 24 prototype SMART-bokser klare for installasjon på SKA-stedet, har ekspertene som mål å skape et støyfritt miljø som bidrar til å utføre nøyaktige astronomiske observasjoner. Ved å gi en ren strømforsyning til teleskopet, blokkerer disse SMART-boksene effektivt ut enhver potensiell støyforstyrrelse som kan hindre oppdagelsen av svake radiosignaler.

SMART-boksene er omhyggelig designet for å sikre at de er så stille som mulig, og unngår elektrisk eller mekanisk støy. Dette er avgjørende for å opprettholde følsomheten til radioteleskopet og muliggjøre presis datainnsamling.

Suksessen til dette initiativet vil bane vei for forbedrede astronomiske studier ved å minimere virkningen av eksterne støykilder på radioteleskopplasser. Ved å kombinere ekspertise fra ulike disipliner har teamet vist frem viktigheten av samarbeid for å finne innovative løsninger på vitenskapelige utfordringer.

Denne utviklingen fremhever den pågående innsatsen for å flytte grensene for astronomi og forbedre vår forståelse av universet. Med installasjonen av SMART-boksene vil SKA-Low-teleskopet i Vest-Australia være godt rustet til å levere banebrytende funn innen radioastronomi.

Definisjoner:

– Radioteleskoper: Instrumenter som brukes til å oppdage og studere radiobølger som sendes ut av himmellegemer.

– Støyinterferens: Uønskede signaler eller forstyrrelser som forstyrrer mottaket av ønskede radiosignaler.

– SMART-bokser: Avanserte elektriske kraftsystemer designet for å minimere støyinterferens ved radioteleskopplasser.

