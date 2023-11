Ny forskning tar sikte på å revolusjonere behandling av hudkreft ved hjelp av kvanteteknologi

Forskere ved University of Sydney Nano Institute har blitt tildelt en kontrakt av den ideelle organisasjonen Wellcome Leap for å utvikle kvanteteknologi for bruk i den biologiske og helsesektoren. Multimillion-dollar-programmet, kalt Quantum for Bio (Q4Bio), har som mål å identifisere og demonstrere anvendelser innen menneskers helse som vil dra nytte av fremveksten av kvantedatamaskiner i løpet av de neste årene.

Teamet ved University of Sydney vil fokusere på å bruke kvanteteknologi for å utvikle nye molekyler for behandling av hudkreft og forbedring av solkremer. Konvensjonelle datamaskiner sliter for tiden med å forutsi den kvantekjemiske dynamikken i molekyler, som er en betydelig flaskehals i utviklingen av medikamenter. Ved å være banebrytende for nye kvanteløsninger og utvikle algoritmer for nøyaktige kvantesimuleringer, håper teamet å forbedre modelleringen av fotoaktive kjemiske reaksjoner betraktelig.

Disse reaksjonene skjer med så høye hastigheter at de ikke kan observeres i sanntid, noe som gjør det vanskelig å forstå og studere mekanismene deres. Ved å bruke analoge kvantesimuleringer kan forskere bremse disse prosessene med en faktor på 100 milliarder ganger for å observere og analysere dem nøyaktig. Teamet har nylig publisert forskning som viser denne bemerkelsesverdige nedgangen i en kvantesimulering.

Det tverrfaglige teamet, ledet av Dr. Tingrei Tan, førsteamanuensis Ivan Kassal og professor Pablo Fernandez Peñas, har som mål å samle ekspertise innen kvanteteknologi, kjemi og medisinsk forskning for å takle disse komplekse utfordringene. Forskningen deres kan føre til en helt ny tilnærming til å forstå og behandle sykdommer, samt designe innovative molekyler for medisinske applikasjoner.

Kvanteteknologi er fortsatt i sine tidlige stadier, men den har løftet om å revolusjonere ulike felt, inkludert legemiddeldesign, materialvitenskap og kryptografi. University of Sydney, med sine omfattende forskningskapasiteter i verdensklasse, er en ideell institusjon for å utføre denne forskningen.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio er et program rettet mot å identifisere, utvikle og demonstrere kvanteteknologiapplikasjoner innen menneskers helse.

Spørsmål: Hva er hovedfokuset for University of Sydneys forskning i Q4Bio?

A: Forskerteamet er fokusert på å bruke kvanteteknologi for å utvikle nye molekyler for behandling av hudkreft og forbedring av solkremer.

Spørsmål: Hvorfor er kvanteteknologi viktig i legemiddelutvikling?

A: Kvanteteknologi kan nøyaktig forutsi kvantekjemisk dynamikk i molekyler, som er en kritisk komponent i legemiddelutvikling som konvensjonelle datamaskiner sliter med.

Spørsmål: Hva er analoge kvantesimuleringer?

Sv: Analoge kvantesimuleringer lar forskere bremse prosesser med en faktor på 100 milliarder ganger for å observere og studere reaksjoner som skjer for raskt til å bli observert i sanntid.

Spørsmål: Hvordan kan denne forskningen påvirke medisinfeltet?

A: Forskningen kan føre til nye tilnærminger for å forstå og behandle sykdommer, samt design av innovative molekyler for medisinske applikasjoner.

Spørsmål: Hvorfor er University of Sydney godt egnet for denne forskningen?

A: University of Sydney har et av de bredeste og dypeste kvanteteknologiprogrammene globalt, med eksperter i verdensklasse innen kvanteteori, maskinvare og programvareutvikling.