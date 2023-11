Qualcomms nye Snapdragon-prosessorer omfavner innovasjon og utfordringer

Qualcomm har introdusert sine nyeste mobile prosessorer, Snapdragon 8 Gen 3 og Snapdragon 7 Gen 3, og bringer frem spennende fremskritt sammen med områder der ytterligere forbedringer er nødvendig. Xiaomis Xiaomi 14 Pro viser frem Snapdragon 8 Gen 3, som gir bemerkelsesverdige ytelsesforbedringer, men et høyere strømforbruk. På den annen side viser Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet bare beskjedne gevinster i ytelse sammenlignet med forgjengerne.

Snapdragon 8 Gen 3 SoC skiller seg ut med en sofistikert konfigurasjon som inkluderer en førsteklasses kjerne, fem ytelseskjerner og to effektivitetskjerner. Mens strømforbruket per watt har økt med 28 prosent sammenlignet med den forrige Snapdragon 8 Gen 2 Plus-modellen, har effektiviteten gått ned med 11 prosent. Qualcomm er imidlertid optimistisk med tanke på fremtidige forbedringer, siden de ser frem til sin Snapdragon X Elite-plattform med brikker av bærbar PC-grad og de innovative Oryon-kjernene.

I motsetning til dette tilbyr Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet forbedringer i AI-ytelseseffektivitet, og lover forbedrede mobile spillopplevelser gjennom bedre AI-egenskaper og effektiv kraftutnyttelse på tvers av oppgaver. Pakken har også overlegne kamerafunksjoner og banebrytende tilkoblingsfunksjoner, inkludert avanserte Wi-Fi- og Bluetooth-oppdateringer. Merker som HONOR og vivo forventes å gi ut enheter drevet av denne prosessoren senere denne måneden.

Selv om Snapdragon 7 Gen 3 viser små forbedringer i forhold til den eldre Snapdragon 7 Gen 1 på Geekbench, er det rom for å optimalisere programvare for å øke ytelsen ytterligere. For eksempel oppnådde Honor 100, utstyrt med det nye brikkesettet en enkeltkjernescore på 1,139 og en flerkjernescore på 3,375. Disse poengsummene er bare marginalt bedre enn forgjengeren Honor 90, som fikk 1,119 for enkeltkjernetesten og 3,261 for flerkjernetesten.

Når vi ser fremover, er Qualcomm fortsatt positiv til neste generasjons brikkesett, spesielt med potensialet til Snapdragon X Elite-plattformens Oryon-kjerner, som kan etablere nye benchmarks for ytelse og effektivitet i fremtidige enheter. Etter hvert som teknologien utvikler seg, fortsetter Qualcomm å flytte grenser, og setter scenen for innovasjon i den mobile prosessindustrien.

FAQ

1. Hva er nøkkelfunksjonene til Snapdragon 8 Gen 3- og Snapdragon 7 Gen 3-prosessorer?

Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren har en konfigurasjon av en primærkjerne, fem ytelseskjerner og to effektivitetskjerner. Snapdragon 7 Gen 3-prosessoren fokuserer på AI-ytelseseffektivitet, og lover forbedrede spillopplevelser og avanserte tilkoblingsfunksjoner.

2. Er det noen bekymringer om Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren?

Mens Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren tilbyr betydelige ytelsesforbedringer, er det en merkbar økning i strømforbruket sammenlignet med forgjengeren, Snapdragon 8 Gen 2 Plus-modellen. Qualcomm jobber imidlertid aktivt med fremtidige forbedringer med sin Snapdragon X Elite-plattform.

3. Hvordan er Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet sammenlignet med forgjengerne?

Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet viser kun små forbedringer i forhold til det eldre Snapdragon 7 Gen 1-brikkesettet når det gjelder ytelse. Programvareoptimalisering kan være en nøkkelfaktor for å forbedre funksjonene ytterligere.

4. Hvilke merker forventes å gi ut enheter drevet av Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet?

Merker som HONOR og vivo forventes å lansere enheter med Snapdragon 7 Gen 3-brikkesettet senere denne måneden, og tilbyr forbedrede AI-egenskaper, forbedrede spillopplevelser og avanserte tilkoblingsfunksjoner.