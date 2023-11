Vi introduserer pTrons nyeste smartklokker: Den perfekte syntesen av stil og funksjonalitet

By

pTron, et kjent teknologimerke, avduket nylig to banebrytende smartklokker for å imøtekomme det teknologikyndige indiske markedet. Disse toppmoderne enhetene, nemlig Reflect MaxPro og Reflect Flash, har en mengde eksepsjonelle funksjoner som garantert vil fengsle forbrukere. La oss se nærmere på hva disse bemerkelsesverdige smartklokkene har å tilby.

Oppslukende skjerm Reflect MaxPro-smartklokken har en fantastisk 2.01-tommers HD-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 60Hz, som fordyper brukere i levende bilder. I mellomtiden har Reflect Flash en litt mindre 1.32-tommers skjerm, som gir en kompakt, men elegant seeropplevelse. Begge enhetene har 2.5D buet glass for et elegant og sømløst utseende, sammen med en maksimal lysstyrke på 600 nits som sikrer uanstrengt lesbarhet selv i sterkt sollys.

Omfattende treningssporing pTron forstår viktigheten av en sunn livsstil, og det er grunnen til at smartklokkene Reflect MaxPro og Reflect Flash prioriterer treningssporing. Med 8 aktive sportsmoduser og en integrert helsesuite kan brukere enkelt overvåke puls, blodtrykk, SpO2-nivåer, søvnmønster, antall skritt, forbrente kalorier og tilbakelagt distanse. Hold deg motivert og oppnå helsemålene dine med disse uvurderlige funksjonene.

Uovertruffen holdbarhet Utstyrt med IP68-klassifisering, er begge smartklokkene bygget for å tåle påkjenningene til en aktiv livsstil. De tilbyr eksepsjonell vannmotstand i ferskvannsmiljøer opp til en dybde på 1.5 meter i en varighet på 30 minutter. Enten du plasker rundt i bassenget eller blir fanget i en uventet regnskur, kan du være trygg på at smartklokken din forblir uskadd og klar til handling.

Sømløs tilkobling Hold kontakten med venner, familie og kolleger uten problemer ved å bruke Bluetooth v5.0-funksjonen. Både Reflect MaxPro og Reflect Flash-smartklokkene er utstyrt med en innebygd mikrofon, som muliggjør sømløse samtaler direkte fra håndleddet. Opplev krystallklar lydkvalitet og nyt bekvemmeligheten av håndfri kommunikasjon uansett hvor du går.

Utvidet batterilevetid Reflect MaxPro lover imponerende 5 dagers bruk på en enkelt lading, med en standby-tid på opptil 15 dager. I mellomtiden tilbyr Reflect Flash en standby-tid på 10 dager, noe som sikrer uavbrutt funksjonalitet gjennom din daglige rutine. I tillegg bruker smartklokkene magnetisk ladeteknologi, noe som muliggjør en fullstendig opplading på bare 3 timer.

Tilleggsfunksjoner Utover kjernefunksjonene, gir Reflect MaxPro og Reflect Flash smartklokkene en rekke tilleggsfunksjoner som forbedrer brukeropplevelsen. Synkroniser kontaktene dine sømløst, motta sanntidsvarslinger for sosiale medier, fjernkontroller smarttelefonens kamera og nyt bekvemmeligheten av stemmeassistentstøtte. Andre bemerkelsesverdige funksjoner inkluderer heve- og vekkefunksjonalitet, værmeldinger, en fun-watch-funksjon og mer.

Med introduksjonen av smartklokkene Reflect MaxPro og Reflect Flash har pTron nok en gang satt standarden for innovasjon i bærbar teknologiindustrien. Opplev den perfekte syntesen av stil og funksjonalitet innkapslet i disse bemerkelsesverdige klokkene.

FAQ

1. Kan disse smartklokkene spore treningsaktivitetene mine?

Ja, både Reflect MaxPro og Reflect Flash smartklokkene tilbyr 8 aktive sportsmoduser og en omfattende helsepakke for å spore treningsaktivitetene dine.

2. Er disse smartklokkene vanntette?

Faktisk kommer disse smartklokkene med en IP68-klassifisering, som sikrer vannmotstand i ferskvann opp til en dybde på 1.5 meter i 30 minutter.

3. Hvor lenge varer batteriet?

Reflect MaxPro gir 5 dagers bruk og en standby-tid på 15 dager på full lading. I mellomtiden tilbyr Reflect Flash en standby-tid på opptil 10 dager.

4. Kan jeg ringe med disse smartklokkene?

Absolutt! Begge smartklokkene er utstyrt med Bluetooth v5.0 og en innebygd mikrofon, slik at du enkelt kan ringe.

5. Hvilke andre funksjoner tilbyr disse smartklokkene?

Disse smartklokkene gir en rekke funksjoner, inkludert kontaktsynkronisering, sosiale medier-varsler, kamerafjernkontroll, stemmeassistentstøtte og mye mer.