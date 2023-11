AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: En kraftig kompakt løsning for strømlinjeformet databehandling

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC er et kompakt kraftsenter designet for å forbedre dataopplevelsen din uten unødvendige dikkedarer. Denne mini-PC-en, nå tilgjengelig for forhåndsbestilling på Geekwills for $219, tilbyr pålitelig ytelse og allsidige lagringsmuligheter, noe som gjør den til et praktisk valg for brukere som søker en strømlinjeformet dataløsning.

Drevet av Intel N100-prosessoren, gir denne 12. generasjons etterfølgeren til Pentium/Celeron-serien pålitelig ytelse med en klokkehastighet på opptil 3.40 GHz. Med Intel UHD-grafikk sikrer den jevne bilder og en oppslukende seeropplevelse.

Når det gjelder minne, støtter mini-PCen DD R4-3200 (single), og garanterer sømløse multitasking-muligheter. I tillegg tilbyr den allsidige lagringsmuligheter med M.2 2280-NVMe x1 og 3.5 SATA x 2 spor, som gir god plass til filene og applikasjonene dine.

Tilkobling er en lek med AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC. Den har støtte for WiFi 6 og Bluetooth 5.2, noe som sikrer høyhastighets Internett-tilkobling og sømløs sammenkobling med kompatible enheter. Denne allsidigheten gjør den til et utmerket valg for ulike oppsett.

Det som skiller denne mini-PC-en er dens kompakte design, som kun måler 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm og veier kun 1 kg. Bærbarheten gjør den egnet for både kontor- og hjemmebruk, slik at du kan sette opp en kraftig arbeidsstasjon på begrenset plass.

Mini-PCen tilbyr en rekke inngangs-/utgangsalternativer, inkludert HDMI-, DP- og Type-C-porter, som sikrer kompatibilitet med et bredt utvalg av skjermer og periferiutstyr. Enten du kobler til en skjerm, TV eller andre enheter, har AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC deg dekket.

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC kombinerer pålitelig ytelse, allsidig lagring og avansert tilkobling i en kompakt og lett pakke. Dens gjennomtenkte design og rekke funksjoner gjør den til et praktisk valg for brukere som søker en strømlinjeformet dataløsning uten unødvendig pynt.

FAQ

1. Hva er prisen på AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC?

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC er tilgjengelig for forhåndsbestilling på Geekwills for $219.

2. Når starter forsendelsen og leveringen?

Frakt og levering av AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC vil starte i slutten av november.

3. Hva er lagringsalternativene som mini-PC-en tilbyr?

Mini-PC-en støtter M.2 2280-NVMe x1 og 3.5 SATA x 2-spor, og gir allsidige lagringsmuligheter.

4. Støtter mini-PC-en trådløs tilkobling?

Ja, AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC har støtte for WiFi 6 og Bluetooth 5.2, noe som sikrer høyhastighets Internett-tilkobling og sømløs sammenkobling med kompatible enheter.

5. Hva er tilgjengelige input/output alternativer?

Mini-PC-en har HDMI-, DP- og Type-C-porter, noe som sikrer kompatibilitet med et bredt utvalg av skjermer og periferiutstyr.