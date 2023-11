Pokémon GO Black Friday-salg tilbyr doble bonusmynter for trenere

Pokémon GO har nylig avslørt de spennende detaljene i årets Black Friday-salg. Trenere vil ha muligheten til å doble bonus-PokéCoins når de kjøper pakker over $20 USD på den offisielle Pokémon GO-nettbutikken. Denne eksklusive kampanjen lar spillere skaffe PokéCoins utenfor den vanlige in-app-butikken mens de tjener ekstra bonusmynter som belønning for kjøpet.

Selv om nyhetene kan høres fristende ut, er det viktig å merke seg at de doble bonusmyntene ikke betyr å motta dobbel buntstørrelse for samme pris. I stedet dobler Niantic bonusmyntene som tildeles for kjøp gjort gjennom Pokémon GO Nettbutikk.

For å kaste lys over prisene og sammenligningene, har vi undersøkt pakkekostnadene som er tilgjengelige på den vanlige nettbutikken, in-app shop i Kroatia. Husk at prisene kan variere avhengig av din region på grunn av Niantics regionspesifikke priser.

Etter å ha gjennomgått de tilgjengelige pakkene, er det tydelig at Black Friday-tilbudene gir noen fordeler for større pakkekjøp. Imidlertid er de kanskje ikke så bemerkelsesverdige som forventet. Når man sammenligner de store pakkene med 2500 mynter, 5200 mynter og 14500 mynter, viser de vanlige nettbutikkpakkene seg å være omtrent 7 % billigere enn bunter i spillet. I mellomtiden viser Black Friday-pakkene en gjennomsnittlig besparelse på 13.5 % sammenlignet med de tilsvarende pakkene i spillet.

Totalt sett, hvis du velger å dra nytte av dette salget, kan du forvente å spare alt fra 12 % til 14.3 %, avhengig av pakken du velger.

Med tanke på disse funnene, er det trygt å si at disse Black Friday-tilbudene kanskje ikke er så oppsiktsvekkende som noen forbrukere har forutsett. Hvis du ikke har et akutt behov for PokéCoins, kan det være lurt å hoppe over dette salget. Men hvis du ønsker å foreta et kjøp, kan du være trygg på at det ikke er en betydelig forskjell i rabatter mellom pakkestørrelsene som tilbys.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan kan trenere dra nytte av Pokémon GOs Black Friday-salg?

A: Trenere kan doble bonus-PokéCoins per kjøp på pakker over $20 USD gjennom Pokémon GO-nettbutikken.

Spørsmål: Er Black Friday-pakkeprisene de samme globalt?

A: Nei, Niantic bruker regionspesifikke priser, så prisene kan variere avhengig av landet ditt.

Spørsmål: Hvordan er Black Friday-pakkene sammenlignet med vanlige nettbutikker og pakker i apper?

A: Vanlige nettbutikkpakker er i gjennomsnitt 7 % billigere enn pakker i spillet, mens Black Friday-pakker gir besparelser på rundt 13.5 %.