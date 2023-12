Ny Plex-funksjon vekker raseri og vekker bekymringer om personvernet

Plex, en populær strømmetjeneste, har nylig kommet under ild for en ny funksjon som har gjort noen brukere rasende. Funksjonen, kalt Discover Together, lar brukere dele seeraktiviteten sin med venner. Det som imidlertid har utløst raseri er at denne funksjonaliteten er aktivert som standard og sender en ukentlig e-post til venner, og avslører hva brukeren har sett på serveren deres.

Kontroversen rundt denne nye funksjonen dreier seg om personvernhensyn. Mange brukere mente at Plex, som er en selvdrevet plattform, ville respektere personvernet mer enn andre strømmetjenester som Netflix. Følgelig føltes denne standardinnstillingen som et brudd på tillit og personvern for noen brukere.

Ikke overraskende eskalerte diskusjonen rundt dette problemet til å inkludere debatter om pornografi og om Plex burde avsløre denne informasjonen. Noen brukere bemerket at det er mer pinlige ting å se på enn voksent innhold, for eksempel visse typer TV-programmer.

Mens Plex ikke svarte på spørsmål fra The Register, tok de opp kontroversen på deres støtteforum og Twitter. Programvareutvikleren hevdet at denne funksjonaliteten er opt-in og at brukere eksplisitt må aktivere den. Denne forklaringen tilfredsstilte imidlertid ikke bekymringene til brukere som hevdet at det å ha funksjonen aktivert som standard gjorde det mer som en opt-out enn en opt-in-funksjon.

Forvirringen rundt funksjonens innstillinger har gjort noen brukere forvirret. Noen rapporterte til og med at de mottok e-poster som avslørte andres seervaner uten å innse at denne informasjonen ble delt. Det ser ut til at brukergrensesnittet til Plex kan være klarere om funksjonen og standardinnstillingene for å unngå slike misforståelser.

Samlet sett tjener denne hendelsen som en påminnelse om viktigheten av personvern i digitale tjenester. Det fremhever behovet for bedrifter å prioritere brukersamtykke og tydelig kommunisere hvordan brukerdata samles inn og deles. Personvernhensyn bør tas på alvor for å opprettholde kundetilfredshet og tillit til plattformen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Er Discover Together-funksjonen i Plex aktivert som standard?

Ja, Discover Together-funksjonen er aktivert som standard, noe som betyr at brukernes visningsaktivitet deles med vennene deres med mindre de velger det bort.

Kan brukere deaktivere Discover Together-funksjonen?

Ja, brukere kan deaktivere Discover Together-funksjonen ved å justere innstillingene sine i Plex-appen. Brukere har muligheten til å slå av deling av seervaner med venner.

Har Plex reagert på brukerens raseri og bekymringer om personvern?

Plex har ikke reagert direkte på brukerens raseri og personvernbekymringer rundt Discover Together-funksjonen. Imidlertid har selskapet erkjent kontroversen på deres støtteforum og Twitter, og sier at funksjonen er opt-in og krever at brukere aktivt aktiverer den.

Hvordan kan brukere endre e-postpreferansene sine i Plex?

For å endre e-postpreferansene sine, inkludert den ukentlige gjennomgangen av seervaner, kan brukere besøke følgende lenke: [lenke] (kilde: Plex støtteforum).