Sony legger til kontroversielt spill til PlayStation Plus-katalogen

Sony har nylig møtt kritikk for de svake titlene som er lagt til PlayStation Plus-tjenesten de siste månedene. Imidlertid ser selskapet ut til å ha tatt et dristig skritt ved å inkludere det svært omdiskuterte spillet, The Lord of the Rings: Gollum, i sin katalog for 2023.

Avgjørelsen har utløst blandede reaksjoner blant spillere. Mens noen er skuffet over tillegget, finner andre humor i det kontroversielle valget. The Lord of the Rings: Gollum ble utgitt for bare noen måneder siden i mai, og klarte ikke å imponere spillere med sine umerkelige oppdrag, uinspirerende bilder og repeterende spilling. Ikke overraskende har den for øyeblikket en "for det meste negativ" vurdering på Steam.

Kritikken rundt spillet var så alvorlig at til og med utvikleren, Daedalic Entertainment, følte seg tvunget til å gi ut en uttalelse som beklager manglene. Kort tid etter spillets utgivelse sto utviklingsstudioet overfor nedleggelse og bestemte seg for å fokusere på publisering i stedet.

Med 2023 Game of the Year-utfordrerne som varmer opp spillscenen, er det usannsynlig at The Lord of the Rings: Gollum vil motta noen utmerkelser. Dens svake ytelse og negative mottakelse gjør den til et umerkelig tillegg til PlayStation Plus-katalogen.

I relaterte nyheter kan spillere se frem til et kommende eventyrspill kalt Lord of the Rings: Tales of the Shire. Ved å kombinere elementer fra populære titler som Stardew Valley og det elskede Middle-earth-universet, forventes dette spillet å bli utgitt i 2024. Forhåpentligvis vil det tilby en mer fengslende og hyggelig opplevelse for fans av Ringenes Herre-serien.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er vurderingen av Ringenes Herre: Gollum?

Ringenes Herre: Gollum har for tiden en "for det meste negativ" vurdering på Steam.

2. Var det noen kontroverser rundt utgivelsen av Ringenes Herre: Gollum?

Ja, spillet fikk kritikk for sine fantasiløse oppdrag, blide miljøer, dårlig grafikk og repeterende spilling. Utvikleren, Daedalic Entertainment, ga til og med en unnskyldning for spillets mangler.

3. Hva kan spillere forvente av Ringenes Herre: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire er et kommende eventyrspill som kombinerer elementer fra Stardew Valley og Middle-earth-universet. Det er satt til å bli utgitt i 2024, og tilbyr fansen en unik spillopplevelse.