Nye muligheter avduket med SUNY Oswegos oppgraderte planetarium

SUNY Oswegos Shineman Planetarium har nylig gjennomgått betydelige oppdateringer og renoveringer, noe som har resultert i utvidet teknologi, forbedret brukervennlighet og forbedrede læringsmuligheter for studenter som studerer astronomifaget. Oppgraderingsprosessen, som startet for over et år siden, hadde som mål å adressere begrensningene til planetariets tidligere programvare, Starry Night.

Under veiledning av Natalia Lewandowska, direktøren for planetariet og assisterende professor i fysikk ved SUNY Oswego, startet oppgraderingsreisen med et besøk på et verksted i Chadds Ford, Pennsylvania. Workshopen avslørte at selskapet bak Starry Night, Spitz Inc., hadde blitt kjøpt opp av Cosm, et annet planetariumselskap, noe som førte til avviklingen av Starry Night og introduksjonen av et nytt og forbedret programvaresystem kalt Digistar.

Takket være en sjenerøs bevilgning fra Shineman Endowed Fund, omfattet planetarium-oppgraderingene ikke bare ny programvare, men også nødvendig maskinvare og oppdaterte Windows-iterasjoner. Lewandowska forklarte at hele planetariet nå opererer på to nylig erstattede datamaskiner som kjører Digistar 7.

Adopsjonen av Digistar 7 gjenspeiler den raske utviklingen av teknologi. Dens kontinuerlige oppgraderinger tilbyr nye funksjoner og muligheter, inkludert muligheten til å koble planetariet til internett for første gang. Denne tilkoblingen gjør det mulig for teknikere fra Spitz Inc. å eksternt løse eventuelle problemer eller feil ved å få tilgang til planetariets programvare online.

Nettforbindelsen letter også samarbeid og raffinement i å lage planetariumshow. Digistar 7 gir tilgang til en skybasert database med fellesskapsskapte eiendeler og oppdaterte internasjonale astronomiske data, noe som muliggjør dynamiske og innovative presentasjoner. Elevene kan nå være vitne til Melkeveien i forskjellige lysspekter, for eksempel gammastråler, noe som muliggjør en mer oppslukende og omfattende forståelse av himmelfenomener.

Disse fremskrittene har utløst utviklingen av nye læringsmuligheter for SUNY Oswego-studenter. Planer om å introdusere et planetarium-kurs høsten neste år vil gjøre det mulig for studentene å lære detaljene ved å lage sine egne show. Dette kurset vil være spesielt gunstig for de som følger en bifag i astronomi.

SUNY Oswego-planetariene har opprettholdt en arv fra å tjene universitetssamfunnet siden 1960-tallet. Ved å omfavne banebrytende teknologi og fremme samarbeid mellom astrofysikkentusiaster, fortsetter det oppgraderte Shineman Planetarium denne tradisjonen samtidig som studentene driver inn i spennende nye grenser for astronomisk utforskning.

