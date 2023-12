Amerikanere søker tilflukt i Canada, men møter helse- og boligutfordringer

Mens Canada kan virke som et ideelt reisemål for amerikanere som søker tilflukt fra polarisert politikk og våpenvold, er virkeligheten langt fra perfekt. I følge immigrasjonsdata søkte omtrent 79,000 2015 amerikanere om å bli fastboende i Canada mellom 2023 og XNUMX.

For Mahlena-Rae Johnson, en svart kvinne som flyttet til Canada fra Los Angeles, var beslutningen om å flytte drevet av et ønske om et politisk progressivt og trygt miljø for å oppdra barna hennes. Johnson oppdaget imidlertid raskt at Canada ikke var utopien hun så for seg. Selv om hun satte pris på landets overlegne skolesystem og universelle helsetjenester, møtte hun også utfordringer.

En stor bekymring som Johnson og andre amerikanere som flyttet til Canada opplevde var de lange ventelistene for medisinsk behandling. På grunn av pandemien ble ikke-nødprosedyrer utsatt, noe som førte til et etterslep av pasienter som venter på behandling. Johnson var selv vitne til frustrasjonene i helsevesenet, ettersom hennes egen mor hadde stått på venteliste for hofteprotese i 18 måneder.

Videre viste de høye boligkostnadene i Canada seg å være en annen hindring for amerikanske innvandrere. De høye boligprisene gjorde det vanskelig for nykommere å finne rimelige boliger, noe som satte en belastning på økonomien deres.

Til tross for disse utfordringene finner noen innvandrere fortsatt lettelse i Canada sammenlignet med volden de møtte i USA. Selv om det politiske landskapet kanskje ikke er perfekt, føler de seg tryggere og tryggere i lokalsamfunnene sine.

Som konklusjon, mens Canada kan tilby attraktive kvaliteter som universell helsetjeneste og et mer politisk progressivt miljø, er det viktig for potensielle innvandrere å være klar over utfordringene de kan møte, inkludert lange ventelister for helsetjenester og dyre boligmarkeder. Å flytte til et annet land er en viktig beslutning som bør undersøkes og vurderes grundig.