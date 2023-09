Lønningsdag 3: En skikkelig oppfølger til den elskede Heist-simulatoren

Den svært etterlengtede oppfølgeren til den populære innbruddssimulatoren, Payday 3, har nylig avsluttet sin åpne beta og etterlatt spillere spente på hele utgivelsen senere denne måneden. Payday 2 bygger videre på suksessen til forgjengeren, Payday 3, og lover å tilby en forbedret flerspilleropplevelse for flere spillere der spillere kan delta i forseggjorte ran med vennene sine.

En av de fremtredende funksjonene til Payday 3 er den oppgraderte bevegelses- og pistolmekanikken. Spillere vil nå ha muligheten til å utføre moderne manøvrer som å skyve, noe som kan være nyttig for både kamp og sniking. I tillegg føles våpen i Payday 3 mer virkningsfulle og tilfredsstillende, og legger til den generelle oppslukende opplevelsen. Innføringen av å bruke sivile gisler som kjøttskjold er også et bemerkelsesverdig tillegg, som tvinger fiender til å delta i nærkamp for å unngå å skade uskyldige tilskuere.

Imidlertid har ikke alle endringer i Payday 3 blitt møtt med samme nivå av entusiasme. Det nye ferdighetstresystemet forenkler byggeaspektet som finnes i Payday 2 og begrenser spillerne til å velge bare fire fordeler for hvert ran. Mens fordelene som er tilgjengelige fortsatt er kule og tilbyr unike evner, fjerner denne endringen følelsen av spesialiserte roller i et mannskap, som var et sentralt aspekt av krimsjangeren. Fjerningen av Perk Decks, som ga mindre fordeler relatert til en karakters bakgrunn, er også skuffende for noen spillere.

Til tross for denne kritikken tilbyr Payday 3 utvidede alternativer og mekanikk for stealth-kjøringer, som er en betydelig forbedring i forhold til forgjengeren. Stealth-oppdrag er nå mer oppnåelige fra starten av, og spillere kan ta alternative veier til suksess ved å sabotere sikkerhetstiltak og deaktivere elektriske systemer. Tillegget av lommetyverivakter, miljølokker, skjulte kameraer og forbedret fiendtlig AI forbedrer stealth-opplevelsen ytterligere.

Avslutningsvis er Payday 3 i ferd med å bli en verdig oppfølger til den elskede bankransfantasien. Med forbedret spillmekanikk og utvidede alternativer for både kamp og sniking, kan fans av serien se frem til en spennende og oppslukende opplevelse når hele spillet slippes.

